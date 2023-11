CAMEROUN :: 41 ans après, le renouveau de Paul Biya peut-il encore ? :: CAMEROON

6 Novembre 1982, Paul Biya et le renouveau accède au pouvoir. 41 ans après, la presse y revient, par des traitements divers.

L’euphorie populaire observée en 1982 lors de l’accession de Paul Biya au pouvoir est-elle perceptible aujourd’hui ? Les fruits ont-ils donné la promesse des semences du renouveau plantées au sortir des fonts baptismaux ? Des questions qui suscitent des questions.

A l’instar du journal Le Confidentiel sur le Renouveau National, « Que peut-on encore attendre de Paul Biya ? ». C’est avec fasse et solennité que les militants du Rdpc vont commémorer l’accession de leur champion à la magistrature suprême. Mais 41 après sa prise de fonction, des questions fusent de toutes parts sur l’héritage que va laisser le président Paul Biya à la postérité. Parce que le Cameroun est aujourd’hui écarté par de nombreuses crises qui le secouent même dans ses fondements…

Une réponse vient du journal La Voix du Centre « 41 ans après … un échec ». Plus de 40 ans déjà que les camerounais continuent d’attendre qu’ils aient accès au minimum de base à savoir l’eau potable, les logements sociaux, l’électricité, l’autosuffisance alimentaire, etc.



Lignes d’Horizon parle d’un opposant à Etoudi pour pointer du doigt « Biya Paul contre Paul Biya ». Le chef de l’Etat a, à maintes reprises, instruit lui-même le procès du système dont il est l’inventeur, s’exprimant comme ses adversaires politiques. Au moment où ses partisans le célèbrent et l’appellent à briguer un énième mandat…

Il s’agit plutôt de « La mystique du pouvoir ». Après 41 ans passés à la tête de l’Etat, résistera-t-il à tous ces courtisans qui, vautrés sur leurs privilèges, agitent l’illusion du pouvoir perpétuel ? S’interroge L’Indépendant



En attendant, au Palais de l’Unité, l’actualité est débordante avec « Deux hôtes de marque chez le président ». Arrivées au Cameroun dans le cadre de la 44e Conférence ministérielle de la Francophonie, la ministre française de l’Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna et la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, ont été reçues samedi dernier par le président Paul Biya. Au menu des échanges, la coopération bilatérale entre le Cameroun et la France d’une part ; l’organisation de la rencontre de Yaoundé et l’évolution de l’OIF, d’autre part. relève Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics.

A la Direction générale des impôts, le journal Repères annonce « Le grand retour de la corruption ». Entamée depuis une dizaine d’années, la digitalisation des procédures ayant permis une sécurisation des recettes fiscales, ainsi que leur augmentation continue dans l’enveloppe budgétaire de l’Etat, a désormais du plomb dans l’aile. Des cas de marchandages des déclarations en ligne se généralisent sur l’étendue du territoire camerounais...

Cependant qu’au sujet des Elections à l’Ordre national des médecins du Cameroun, « Les membres attendus aux urnes le 09 décembre 2023 ». C’est la substance du communiqué radio-presse, signé le 03 novembre 2023, par le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachie.

Cette autre invitation des ‘’ blouses blanches ‘’ à voter l’organe dirigeant de leur Ordre, survient fautil le rappeler, après que lesdites élections ont déjà fait l’objet de renvoi deux fois. Ecrit Quotidien Echos Santé