41 ans de Paul Biya à la tête du Cameroun : Un règne marqué par la désolation et la kleptocratie :: CAMEROON

Ce 06 novembre 2023 marque un triste anniversaire pour le Cameroun, alors que Paul Biya célèbre ses 41 ans au pouvoir. Une longévité politique impressionnante, mais malheureusement, elle a été marquée par la désolation, la kleptocratie, et le tribalisme d'État. Au moment où le président et ses partisans préparent des célébrations pompeuses financées par le contribuable, il est important de rappeler que ces années de règne ont été bien loin d'une réussite politique.

Depuis son accession au pouvoir en 1982, Paul Biya a dirigé le Cameroun avec une gouvernance insouciante. Au lieu de promouvoir le bien-être de ses citoyens, il a privilégié le maintien de son propre pouvoir et de ceux de son cercle restreint. L'accumulation de richesses personnelles aux dépens du peuple camerounais a été la norme, créant ainsi un environnement kleptocratique où les fonds publics ont été dilapidés de manière scandaleuse.

La situation économique et sociale du Cameroun est un triste reflet de ces années de mauvaise gouvernance. Malgré les abondantes ressources naturelles dont dispose le pays, la majorité de la population vit dans la pauvreté et l'insécurité. Les infrastructures de base sont délabrées, l'éducation est sous-financée, et le système de santé est en crise. Pendant ce temps, les comptes bancaires de l'élite politique ne cessent de grossir.

La corruption généralisée qui a prospéré sous le règne de Paul Biya a sapé la confiance des citoyens envers leurs dirigeants et a créé un sentiment d'injustice et d'impunité. Les rapports de défense des droits de l'homme ont documenté de nombreuses violations des droits de l'homme, y compris la répression de la dissidence et la réduction des libertés civiques.

Le tribalisme d'État, une autre caractéristique troublante du règne de Paul Biya, a exacerbé les tensions ethniques et sociales au Cameroun. La politique de favoritisme envers certaines ethnies a créé des divisions profondes au sein de la population et a entravé le développement harmonieux du pays. Le président a souvent utilisé cette stratégie pour maintenir son emprise sur le pouvoir, jouant avec les identités ethniques pour diviser et régner.

Alors que Paul Biya et ses partisans prévoient de célébrer ces 41 années au pouvoir, il est essentiel de rappeler que leur règne est loin d'être une réussite. Le peuple camerounais mérite un leadership qui œuvre réellement pour son bien-être, qui lutte contre la corruption, et qui promeut la justice et l'égalité. Il est temps que le Cameroun se tourne vers l'avenir et mette fin à cette ère de désolation, de kleptocratie et de tribalisme d'État. Les défis sont nombreux, mais il est encore possible de bâtir un avenir meilleur pour tous les Camerounais, à condition que le changement soit amorcé.