CAMEROUN :: AfriK Inform Awards 2023 : Éric Niat élu meilleur maire 2022 de la région de l’Ouest :: CAMEROON

Le premier magistrat de la ville de Bangangté a reçu son prix le 4 novembre dernier à Douala au cours d’une cérémonie marquée par la présence de hautes personnalités du Cameroun.

Le maire Éric Niat s’est fait représenter à la cérémonie de la 3e édition d’Afrik Inform Awards. Dans la salle des fêtes de l’hôtel Krystal Palace, c’est pourtant tout le monde qui voulait voir ce maire dont on vante tant les mérites. Dans son mot lu par son représentant, le maire explique : « vu l’importance que revêt cette prestigieuse cérémonie de récompenses, Afirk Inform Awards, j’aurais souhaité être là en personne. Mais des contingences dont je vous fais l’économie m’ont empêchées d’être à vos côtés et de fêter avec vous ».

Le désormais meilleur maire de la région de l’Ouest a formulé ses remerciements au comité d’organisation, présidé par Aristide Bounah. Il souhaite de ce pas bon vent à « cet événement qui en trois éditions seulement, se positionne déjà comme l’une des meilleures cérémonies de récompenses dans notre cher et beau pays ».

Il dédie ce prix au président de la République, chef de l’Etat, SE Paul BIYA. Comme il aime à le dire, c’est ce Grand homme d’Etat qui a inspiré son entrée en politique. Prenant son modèle de leadership, le maire élu rien qu’en mai 2021, a conquis le cœur des populations de la commune de Bangangté, ville la plus propre de la région de l’Ouest, 7e au classement de la ville la plus propre en 2023 du Cameroun.

Le maire remercie également les populations et les amis de Bangangté, ses collègues de l'exécutif communal avec qui il travaille dans l’union sacrée et ses milliers de votants aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Il encourage ses homologues maires de la région de l’Ouest, surtout les nommés à Afrik Inform Awards de cette édition, les maires de Foumban, de Banka et de Dschang qui ont relevé le niveau des votes à l'Ouest. Il souhaite de tous ses vœux que l'ensemble du mouvement municipal camerounais travaille dans l’esprit de l’intercommunalité, avec l'ultime but de développer notre pays bien aimé par la base.

« Excellente fête à tous et félicitations à tous les lauréats de la 3e édition d’Afrik Inform Awards. Que Dieu bénisse le Cameroun », a-t-il mentionné en conclusion.

Le maire Éric Niat a été fortement ovationné à Douala au moment de la remise de son prix du meilleur maire de la région de l'Ouest. Plusieurs maires présents à l'instar du maire Yoki Onana (Yaoundé 6e), ont demandé au représentant du Maire de Bangangté de lui transmettre leurs félicitations appuyées et ont espéré le voir dans les prochains jours pour implémenter le vœu qu’ils ont à se mettre ensemble pour développer le Cameroun.

Dans la commune de Bangangté, au niveau régional, qu’au niveau de la diaspora en passant par ses admirateurs disséminés au Cameroun, les félicitations pour ce prix ne s’arrêtent pas. A ceux-là, « je vous dis que je serai toujours à vos côtés ; dans le bonheur comme dans le malheur. Nous avons un destin commun : développer la commune de Bangangté en lui donnant une chance de réussir durablement. Ce n’est pas une tâche facile. Ensemble nous y parviendrons », a-t-il déclaré dans l’un de ses comptes réseaux sociaux.

Cette édition d’Afrik Inform Awards a permis de récompenser des acteurs politique et publique. Parmi ses collèges maires, l’on retient Yoki Onana, meilleur maire de la région du Centre ; André Thomas Bengong d’Ebolowa 2 (région du Sud) ; Yves Didier Tokambou Nteme, maire de Dimako dans la région de l’Est ; ou encore Richard Nfeungwang de Douala 5 dans la région du Littoral.