LA PRIORITE DU MINISTRE DES FINANCE PRIVE LE CAMEROUN DE 304 MW, D’OU LE RETOUR DES DELESTAGES :: CAMEROON

Acculé par le remboursement de sa dette extérieur, le ministre des finances a mis sur la touche, l'opérateur majeur du secteur de l'électricité au Cameroun Eneo. Ce dernier réclame à l’état du Cameroun le paiement de plus de 100 milliards de FCFA (186 milliards de FCFA chiffres contestés). La tension de trésorerie au sein de cette structure prive désormais le pays des 304 MW de Globeleq à qui l’operateur doit verser 08 milliards tous les mois.

Comment en est-on arrivé là ?

Selon La note de conjoncture mensuelle signée par le patron de la caisse autonome d’amortissement le 31 Octobre 2023, de janvier à septembre 2023 par l’État du Cameroun a remboursé sur sa dette extérieure 896,1 milliards de FCFA. Pour le seul mois de septembre, précise cette note, 98,1 milliards de FCFA ont été décaissés du trésor au titre du service de la dette, c’est-à-dire les intérêts sur la dette. Parmi les principaux créanciers bilatéraux du Cameroun, l’AFD (46 ,9 milliards de FCFA, LA France (19,7 milliards de FCFA) Exim bank Turquie (17,9 milliards de FCFA) et la Chine (296,5 milliards de FCFA). Ces 896,1 milliards de FCFA correspondent au montant total de la dette du Cameroun en 2009 qui était de 900 milliards de FCFA lors du lancement du DSCE. Au 30 Septembre 2023, l’encours de cette dette est de 12 510 milliards de FCFA, en légère baisse annuelle de 0,2%.

Le vendredi 15 Juin 2012, le président de la république posait la première pierre du barrage de Memve Ele (215 MW attendus), il déclarait ce jour : « La pénurie d’électricité a eu également pour conséquence de rendre insupportable la vie quotidienne d’une grande partie de notre population. Mais les délestages, parfois prolongés, ont également perturbé le fonctionnement de l’administration, des services sociaux, tels que les hôpitaux, et même des organismes de sécurité. Quand ils n’ont pas provoqué des pertes en vies humaines et des dégâts matériels. Certes, ces interruptions de courant électrique n’ont hélas pas disparu mais l’espoir apparaît enfin de doter notre pays d’une fourniture d’énergie à la mesure de ses besoins… » Paul Biya le 15 Juin 2012.

Conscient du besoin en énergie électrique pour les ménages et pour les industries, le chef de l’état avait mis à la disposition de son ministre de l’économie, patron du Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE) aujourd’hui aux finances, tous les moyens nécessaires pour opérer une véritable révolution dans le secteur de l’énergie .En dix ans, le Cameroun a injecté plus de 1000 milliards de FCFA pour la réalisation des projets dans le secteur de l’électricité ( 420 milliards pour Memve Ele , 320 milliards de FCFA Lom Pangar, 105 milliards de FCFA Mekin, 176.3 milliards de FCFA centrale à gaz de Kribi, 109 milliards FCFA pour l’exercice 2018 pour le lancement de Sonatrel …)

Rendu au 03 Novembre 2023, Memve Ele ne produit qu’à peine 110 MW en plein régime, le Cameroun doit une fois de plus trouver des financements pour construire un barrage réservoir afin d’augmenter le débit du Ntem .Unique condition si le Cameroun veut obtenir de ces turbines, 215 MW initialement prévus. Mekin rapporte à peine 12 MW, Lom Pangar avait été dimensionné pour soutenir les projets de Rio Tinto Alcan (1G Som Mbengue et 1G Grand Ngodi), Rio Tinto étant parti, cet investissement devait être revu à la baisse.

Onze ans après le lancement des gros projets du DSCE, l’actuel ministre de finances qui pilotait l’essentiel de ces investissements EN MAJORITE foireux doit rembourser les dettes improductives .Alors que le parc de production de l’énergie électrique au Cameroun indique que la capacité installée jusqu’en 2020, était de l’ordre de 1529 MW, le pays peine à franchir le cap de 1600 MW. Comment pouvait-on dans ces conditions créer la richesse, l’industrialisation étant conditionnée par l’énergie électrique. Le projet d’usine de transformation du Klinker est retardé à cause du déficit en énergie électrique, 100 milliards de FCFA étant nécessaire pour réhabiliter entièrement Lagdo. Que dire des projets de production de carreaux et marbres, etc… en hibernations.

Eneo doit encore attendre, peu importe l’impact social sur les populations, sur les entreprises, malgré les promesses du chef de l’état. Dix ans après le DSCE le Cameroun se retrouve dépendant des centrales thermiques dont le coût de production reste très élevé, dix ans après la sortie célébrée du Cameroun de l’initiative PPTE , le gendarme de la dette est de retour ,le ministre des finances à l’origine de l’essentiel de ces endettements improductifs doit respecter le cahier des charges du FMI.



Ce vendredi 15 Juin 2012 à Nyabizan , le président Paul Biya avait pourtant promis un barrage sur chaque cours d’eau au Cameroun .Une fois de plus, sa vision a été dévoyé par ses collaborateurs .