CAMEROUN :: ENTRE COMÉDIE ET SÉRIEUX, REVISITEZ L’ÂGE DE PIERRE DANS ROCK VEGAS DE SUPERGOOAL :: CAMEROON

Imaginez-vous à Supergooal faisant vos paris et tout d’un coup, on vous annonce votre premier gain, vous êtes devenu millionnaire ! Quelle serait votre réaction sur le champ ? Eh bien, n’allez pas trop loin dans votre imagination, car c’est possible chez Supergooal, quand vous décidez d’être un joueur régulier et astucieux ! Engagez-vous dans le jeu selon votre convenance et dans la limite de vos moyens. Vous verrez alors votre fortune s’accroître à mesure que vous prendrez du plaisir venir ! Lancez-vous dans la partie dès maintenant et gagnez désormais sans compter !

Goûtez à la crème des Casinos et Promotions avec le Leader et vivez de votre passion !

Rock Vegas, une machine à sous en ligne et un jeu de mots combinant les activités de jeu - la partie Vegas, et un cadre fictif de l'âge de pierre, d'où le Rock bit. Le jeu est une activité humaine qui remonterait à au moins 2 300 avant notre ère, où les tuiles découvertes dans la Chine ancienne étaient vraisemblablement utilisées pour les jeux de hasard.

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT !

Situé dans une jungle préhistorique torride, Rock Vegas se joue sur deux jeux de rouleaux très différents. Le premier apparaît dans le jeu de base, composé de 5 rouleaux, 3 rangées et 20 lignes de paiement fixes. Rock Vegas alterne entre comédie et sérieux, le premier étant assuré par un homme des cavernes à l'allure sympathique chillant sur le côté de l'écran à la Gonzo, le second par une bande de bêtes sauvages sur les rouleaux. Il y a un peu une ambiance de période Glaciale du mammouth laineux à l'air grincheux et d'un tigre blanc à dents de sabre, qui pourrait être amical, ou qui pourrait bien se lancer en mode attaque à tout moment. Mieux vaut marcher prudemment.

Supergooal sans relâche, met à votre disposition et sans contrainte aucune, les jeux et promotions. Vous pouvez faire partie des heureux millionnaires à travers votre compte personnel ! Inscrivez-vous donc sur notre site maintenant et faites-vous sans limite du plaisir, un plaisir responsable !

Cette aventure est conditionnée par votre INSCRIPTION sur Supergooal.cm. Cette opération est totalement gratuite !

Mots-clés : Supergooal, Casino, Inscription, Promotions , Rock Vegas