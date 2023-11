AFRIQUE :: UBA atteint un bénéfice brut de 757,84 millions de dollars. :: AFRICA

United Bank for Africa (UBA) Plc, a de nouveau fait une performance dans ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2023, enregistrant une croissance impressionnante pour tous les indicateurs de performance clés.



Le bénéfice brut de la banque a augmenté de 115,2 % pour atteindre 1,98 milliard de dollars. Contre 1,4 milliard de dollars enregistré l'année dernière, tandis que le bénéfice d'exploitation a augmenté de 146 %, passant de 951,87 millions de dollars en septembre 2022 à 1,54 milliard de dollars au cours de l'exercice considéré.



Ce rapport financier déposé auprès de la Nigerian Exchange Limited indiquait une augmentation impressionnante de 262% du bénéfice avant impôt (PBT) pour clôturer à 757,84 millions de dollars contre 318,36 millions de dollars enregistrés à la fin du troisième trimestre de 2022. Tandis que le bénéfice après impôt a également augmenté de manière impressionnante de 287,2%, passant de 266,64 millions de dollars enregistrés un an plus tôt à 678,13 millions de dollars, dépassant massivement son rendement annualisé des capitaux propres moyen pour le troisième trimestre de 2023 à 131% à 44,37%.



Comme au cours des trimestres précédents, UBA continue de maintenir un bilan très solide, avec un actif total s'élevant à 20,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 49,5 % par rapport aux 14 milliards de dollars enregistrés à la fin de décembre 2022. Tout comme la banque a largement bénéficié de ses initiatives technologiques visant à améliorer l'expérience client au cours des dernières années, les dépôts des clients s'élevant à 14,97 milliards de dollars, soit une augmentation de 48,6 %, contre 10,04 milliards de dollars à la fin du dernier exercice.



Ce qui a fait dire à M. Oliver Alawuba, le directeur général du Groupe UBA « Cette amélioration significative est attribuée à l'impact de l'harmonisation des taux de change, à une gestion efficace du bilan et à nos stratégies axées sur les services." Bien plus "Nos opérations bancaires en dehors du Nigeria ont continué à saisir les opportunités commerciales plus larges inhérentes à l'Afrique subsaharienne et au-delà".



Pour sa part, le directeur exécutif des finances et des risques de la banque, Ugo Nwaghodoh, pense que « notre performance au troisième trimestre démontre la forte dynamique de la Banque, alors que nous apportons des améliorations continues à nos activités et à nos indicateurs de performance clés. Cela reflète l'impact combiné de rendements d'actifs plus élevés, d'un coût de financement modeste et d'une optimisation du bilan ». Mais qussi, « malgré les changements dans le régime monétaire et fiscal de certains de nos marchés, nous restons déterminés à générer des performances durables et améliorées dans nos différents secteurs d'activité. »