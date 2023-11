CAMEROUN :: Marie Bertille Mawem invitée d’honneur au Festi-Efrouba en Côte-d’Ivoire :: CAMEROON

Le Cameroun hissé au rang du pays en l’honneur à la huitième édition du festival International Efrouba en Côte d’Ivoire. Comme une traînée de poudre, la nouvelle a été répandue sur toutes les plateformes littéraires et artistiques.

Marie Bertille Mawem, Invitée d’honneur à cette édition représentera son pays le Cameroun comme elle l’a faite, il y a deux semaines au Tchad, toujours avec son dynamisme reconnu, cette jeune dame fait rayonner la culture camerounaise au-delà des frontières et fait flotter le drapeau plus haut. Entre conférences-débats et partages d’expériences, le festival Efrouba se tient dans deux différentes villes de la Côte d’Ivoire.

D’abord à Abidjan pour la première journée, ensuite au Grand- Lahou qui se trouve à 130 kilomètres d’Abidjan ; ce moment qui donne l’occasion parfaite pour les meilleures rencontres littéraires, des ateliers de lecture et écriture, des soirées de contes et de remises de distinctions, la Côte d’Ivoire s’écrit elle-même son histoire à travers les vers et proses. Rendu à un mois du festival international la semaine des fous du livre ( Festifous 2024) prévu au Musée National du Cameroun du 06 au 09 décembre, la plus jeune Coordonnatrice Nationale du Pôle des Arts Littéraires du Cameroun et promotrice du groupe les Fous du Livre qui venait de glaner les prix tels que : meilleure promotrice culturelle à travers le livre, meilleur concept littéraire, femme de la littérature et biens d’autres recevra pour la nouvelle édition du Festifous une trentaine d’invités internationaux pour célébrer le livre au Cameroun. Les images et vidéos que notre rédaction reçoit montres à suffisance l’implication de Marie Bertille Mawem dans la promotion du livre en Afrique.

Il faut d’ailleurs souligner qu’à ce jour, elle est si ce n’est la seule femme, l’une des rares à tenir un festival international du livre avec une telle portée. Nous vous invitons à suivre cette icône de prêt, mais à vous inscrire massivement au Festifous 2023 à Yaoundé et à soutenir cette initiative qui est à but non lucratif mais qui est bénéfique pour notre jeunesse qui a soif de connaissance et de divertissement intellectuel. Vous pouvez la contacter au + 237 657695643 uniquement appels et watsapp.