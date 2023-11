CAMEROUN :: FIEF 2023 : promesse des fleurs tenue. :: CAMEROON

Les festivaliers de cette deuxième édition du festival de l'intelligence économique francophone sont venus des 4 coins du monde issus des pays francophones avec de forte recommandations qui ont été consignés dans «le livre blanc», volumineux de 242 pages publié aux éditions Skema publika avec témoignage de Claude REVEL, une préfacé du ministre de l'économie et de la planification et de l'aménagement du territoire Alamine OUSMANE MEY , sous la direction du président du CAVIE, commissaire du FIEF initiateur de cette deuxième édition M. Guy GWETH, ce livre concentre la substance des recommandations des 25 experts issus de la francophonie.

Comment en ait- on arriver à ces recommandations.

Il faudrait signaler d'emblée de jeux que cette deuxième édition du festival de l'intelligence économique francophone tenue ce 2 novembre au Sofitel Mont Fébé Hôtel à Yaoundé axée sur le thème : « Doper la compétitivité des territoires francophones» cette excellente plate forme d'échange avec des experts venus des 4 coins du monde avec pour défis ou enjeux de renforcer la compétitivité de nos territoires, leurs attractivités avec un point central leurs survies , afin d'attirer les investisseurs étrangers.

Le Centre Africain de Veille et d'Intelligence économique ( CAVIE) présent dans 38 pays à travers le monde se positionne ainsi comme étant la cheville

ouvrière de sensibilisation, attirer l'attention des décideurs privés, Publics, l'opinion internationale et francophone, les amis du système des nations unies grâce à des méthodes , outils , recherche de solutions innovantes auxquels se dotent le CAVIE, d'ailleurs le groupe Castel via Boisson du Cameroun bénéficie de nos jours de l'expertise du CAVIE, la présidence de la république du Cameroun pour ne citer que cela .

Outre les 5 panels d'échanges axés( 7 minutes par panel) sur les thèmes tels que : les enjeux de l'intelligence territoriale dans l'espace francophone, attirer les investisseurs publics et privés sur les territoires francophones, défendre et promouvoir les territoires francophones à l'international etc.les représentants des ministères de tutelles partenaires au CAVIE y ont également répondu présent à l'appel , car cet initiative s'inscrit en droite en ligne avec les objectifs de développement durable du ministère de la planification et de l'aménagement du territoire représenté par M. Guy DEBOK , le MINDDVEL, le maire de la ville de Yaoundé tous concernés par la notion de «compétitivité de territoire» ne pouvaient pas rester indifférent face à ce signal, lorsqu'on sait que l'Afrique francophone est entrain de rattraper son retard en matière d'intelligence économique.

Néanmoins les pays comme la côte d'ivoire avec l'utilisation des données , porteurs d'investissements se positionnent quand même parmi les modèles francophones qui marchent d'après Son Excellence Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo Daniel NGASSIKI , bel exemple de la Tunisie aussi dans le domaine de l'éducation et l'aéronautique d'ailleurs l'édition 2022 du FIEF s'est tenue à Durban en Tunisie KARIM BEN BECHER ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la république tunisienne en a longuement épiloguer dessus.

Avant d'en arriver à ces modèles francophones qui marchent, l'accès à l'information fiable et rapide cause encore de nombreux problèmes et difficultés pour le cas spécifique du Cameroun . En amont il faudrait mettre en place de véritable structure de collecte des informations dans nos territoires l'agence MYTIE au Japon a été pris comme exemple pour mieux cerner cette pensée .

Cette journée de réflexion s'est refermée au tour d'une soirée culturelle animée par le collectif de Kemit 7 de Ruben BINAM.