Rebecca Enonchong : Une Ingénieure Camerounaise en Tête de Liste en Angleterre :: CAMEROON

L'année 2023 a vu le nom de Rebecca Enonchong figurer en tête de la liste des "London Tube Map in Honor of Engineers". Cette initiative, lancée en Angleterre, vise à célébrer l'innovation et l'ingénierie à l'échelle mondiale, plaçant ainsi cette ingénieure camerounaise parmi les plus grandes de la planète.

Transport for London (TfL), la Royal Academy of Engineering et le London Transport Museum ont uni leurs efforts pour créer une version repensée de la carte emblématique du métro de Londres. Cette nouvelle carte des icônes de l'ingénierie met en avant des ingénieurs de Londres, du Royaume-Uni et du monde entier qui ont apporté des contributions exceptionnelles à ce domaine en constante évolution.

La publication de la nouvelle carte coïncide avec la Journée nationale de l'ingénierie, célébrée le premier mercredi de novembre chaque année. Cette journée a pour objectif de mettre en lumière l'ingénierie et de célébrer la manière dont les ingénieurs améliorent la vie quotidienne à travers leurs innovations.

Rebecca Enonchong est née au Cameroun en 1967, d'un père camerounais et d'une mère américaine. Son parcours exceptionnel débute dès ses études, lorsqu'elle vend des abonnements à des journaux et devient directrice de la même entreprise à l'âge de seulement 17 ans. Elle poursuit ensuite ses études et décroche un baccalauréat en sciences ainsi qu'une maîtrise en sciences en économie de l'Université catholique d'Amérique, située à Washington, D.C.

Aujourd'hui, Rebecca Enonchong est particulièrement connue pour son engagement en faveur de la promotion de la technologie en Afrique. Elle est largement reconnue comme l'une des femmes les plus influentes sur le continent. Son travail a eu un impact considérable, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités dans le secteur technologique en Afrique et inspirant de nombreuses générations d'ingénieurs.

La reconnaissance de Rebecca Enonchong en Angleterre témoigne de son influence et de son dévouement envers l'ingénierie et l'innovation. Sa contribution exceptionnelle continue de marquer le monde de l'ingénierie, et elle incarne l'esprit de l'excellence et de la détermination qui inspirent tant de personnes à travers le globe.