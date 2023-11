CAMEROUN :: La Région de l’ouest vote pour Paul Biya à la prochaine présidentielle :: CAMEROON

Jean Nkuete, le secrétaire Général du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC au pouvoir à Yaoundé est en tournée dans la Région de l’ouest. Dans le but de mobiliser les militants de son parti pour les échéances futures. Les 8 départements se sont retrouvés autour du SG, pour appeler à la candidature de « leur champion », Paul Biya à la prochaine présidentielle.

Des journaux sont vent debout face à cette information. Il s’agit de Réalités Plus et Le Quotidien, entre autres. Dans le style qu’on lui connait, Réalités Plus, un journal de Yaoundé s’exclame « La Région de l’Ouest derrière Paul Biya pour la présidentielle de 2025 ! ». Et explique, Venus de 8 départements de l’Ouest, des milliers des forces vives, militants et sympathisants étaient réunis à Bafoussam ce 1er novembre 2023, pour écouter le SG du Comité Central du Rdpc Jean Nkuete, porteur d’un message de campagne électorale. Tous soudés derrière Paul Biya, l’élection présidentielle arrive… Le Quotidien, un autre journal de Yaoundé est plutôt sentencieux « Paul Biya, le choix de l’Ouest ».

Au sein de l’opposition et notamment dans le Social Democratic Front SDF, les choses bougent. Apres le décès de son Président Fondateur Ni John Fru Ndi, son premier vice-président Joshua Osih a pris la tête du parti au cours d’une assemblée générale du parti à Yaoundé. Ce que le journal The Politic Hebdo qualifie de Victoire à la Pyrrhus et annonce « L’impossible réconciliation ! ». Il indique que Pour la 1 ère fois, depuis sa création, le Sdf tient son second Chairman. Joshua Osih a été élu sans surprise nouveau Chairman. La fracture semble irréversible. Jean Michel Nintcheu a lancé son parti le FCC à la veille du Congrès du Sdf. Certains cadres ont pris leurs distances avec le Sdf depuis.

Par ailleurs, la Corruption, ce fléau social au Cameroun resté au centre des préoccupations des citoyens fait de la résistance dans l’actualité. Et pour cause, le dernier rapport de la Commission National Anti-corruption CONAC qui épingle certaines administrations. Le quotidien Mutations parle de « Le contre-rapport » Et précise que, Cité par la Conac parmi les ministères les plus gangrenés et qui refusent de collaborer, le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières présente les actions et acquis en son sein dans la croisade effective et sans relâche contre ce fléau. Pour relayer le même ministre, Le quotidien Le Messager a trouvé plutôt le titre de « Le rapport qui divise… ». Inscrit dans le hit-parade 2023 de la Conac comme l’un des ministères les plus corrompus et qui refuse de collaborer, le Mindcaf contrattaque.

L’affaire Glencore refait surface dans le journal Défis Actuels par Me Akere Muna, avocat et militant anti-corruption. Pour lui, « Glencore devrait payer près de 900 milliards Fcfa de dommage et intérêts à l’Etat ». L’éminent avocat, engagé depuis des décennies dans la lutte contre la corruption, analyse l’ouverture imminente d’une enquête judiciaire sur l’affaire Glencore au Tribunal Criminel Spécial.