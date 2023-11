GUINÉE :: Début de la commémoration du 63ième anniversaire de l'assassinat du Dr Félix Roland Moumié :: GUINEA

Sur le thème « Valorisons nos héros afin de créer de la prospérité de l’Afrique », la commémoration du 63ième anniversaire de l'assassinat du Dr Félix Roland vise à valoriser nos héros et surtout créer un lien entre la Guinée et le Cameroun qui très tôt avait compris sous la présidence de Ahmed Sekou Touré que l'Afrique regorge des valeurs qu'il faut faut entretenir et raviver.

"La Fondation Félix Roland Moumié basée à Bruxelles en partenariat avec ses partenaires nationaux et internationaux se mobilisera à Conakry du 03 au 11 novembre prochain pour la commémoration du 63ème anniversaire de l’assassinat par les services secrets français du Dr Félix Roland MOUMIE, grand figure des luttes indépendantistes africaines.

Cette initiative marque notre attachement à la préservation de la mémoire historique, à réaffirmer notre engagement au combat panafricain et à la préservation de la solidarité entre les peuples africains" pouvons nous lire dans le communiqué rendu public ce jour et reçu à la rédaction de camer.be, signé de Gael Ndjomo, le porte parole à Conakry.

Selon la Fondation Moumié, Il est question, de faire reconnaitre le rôle de la France, ancienne puissance coloniale, dans l’élimination du leader de l’Union des Populations du Cameroun (UPC) et de nombreux autres nationalistes ayant perdu la vie durant cette période sombre de notre histoire. Et aussi mentionner l’apport inestimable de la République de Guinée, conduit par le Camarade Président Ahmed Sekou TOURE, dans l’accueil des nationalistes camerounais exilés.

Une foultitude d'activité est organisée à Conakry à savoir,la marche silencieuse et le dépôt de gerbe de fleurs sur la tombe du héros africain au

cimetière de Boulbinet à Kaloum le 04 novembre, la tenue d’une conférence internationale sur le panafricanisme .

Les invités, venus du Cameroun de l'UPC, du Mrc, du Pkrn, du SDf, de la MVC ou du Pcc et des MRF, d'Alger, de Bruxelles et Génève sont annoncés

Qui était le Dr Félix Roland Moumié ?

Le Dr Félix Roland Moumié, né le 1er novembre 1925 non loin de Foumban (département du Noun dans la région de l’Ouest au Cameroun) et mort assassiné par le Service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE), à Genève le 3 novembre 1960, était un médecin et homme politique camerounais.

Il était l’une des grandes figures de la lutte pour l’indépendance du Cameroun.

Il est le successeur de Ruben Um Nyobè comme tête de file de la lutte pour l’indépendance du Cameroun. Il a été officiellement proclamé héros national par la loi du 16 décembre 1991 de l’Assemblée nationale du Cameroun1.

Il meurt à Genève des suites d’un empoisonnement ; un espion français est soupçonné du meurtre mais la justice suisse prononce un non-lieu.