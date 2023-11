CAMEROUN :: LA CHINE NE RECULE DEVANT RIEN :: CAMEROON

Au Cameroun le prix du ciment varie entre 4800 et 5200 FCFA.Ce prix aurait été moins élevé, soit 4200 et 4500 si le klinker, matière première stratégique dans l'industrie du ciment n'était pas importé.

L'importation du Klinker au Cameroun est lourde de conséquences sur la balance de paiement, plus de 110 MILLIARDS de FCFA l'année.Pourtant le Cameroun a un énorme gisement de Klinker dans le Nord Cameroun ,un potetiel non exploité du fait de son accessibilité difficile , et de son coût élevé car nécessitant des milliards d'investissements dans la production de l'énergie électrique.

Import substitution

Si Cimencam a longtemps annoncé la production de Klinker sans jamais se lancer , MIRA SA (Ciment Miraco) et son partenaire chinoise doublent la mise , c'est désormais près de 260 MILLIARDS de FCFA que les chinois entendent investir pour la production du Klinker, ce qui fera de cette structure le leader dans la production de ciment et le fournisseur local de Klinker.

La convention signée avec le gouvernement camerounais prend une autre dimension avec l'augmentation du volume d'investissement par le groupe MIRA SA. Face à cette détermination de l'entreprise et son partenaire chinois, Cimencam a décidé de transformer le calcaire pour substituer au Klinker ,jusque là les investissements sont énormes et de nature à les décourager.