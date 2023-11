CAMEROUN :: Le Minpostel rétrocède à Camtel des brins de câbles à fibre optique d'ENEO :: CAMEROON

Le Protocole d’accord relatif à l’exploitation de 96 brins de câbles à fibre optique par la Camtel s'est tenue au Hilton hôtel de Yaoundé le 30 octobre 2023. La Cameroon and Telecommunications hérite de 96 brins de câbles à fibre optique posés sur le réseau de transport de l’énergie électrique de l'ex AES-SONEL devenue ENEO. Présidée par le Ministre des Postes et Télécommunications Mme Minette Libom Li LIkeng en présence de toutes les parties prenantes à savoir le MINEE, l’ART, la CAMTEL, la SONATREL et ENEO.

Cette décision de rétrocéder des brins de câbles à fibre optique construits par l'ex AES-SONEL intervient après une entente entre les différents intervenants. En rappel, l'ex AES-SONEL avait posé sur son réseau électrique 96 brins de câble à fibre optique pour sa propre exploitation. N'étant pas autorisée à investir dans les réseaux de télécommunication chose qui revient à la Camtel, l'État à travers le Ministère des Postes et Télécommunications avait trouvé un moyen encadré par la réglementation en vigueur de remettre à qui de droit l'activité qui est le développement de la fibre optique au Cameroun. Après harmonisation, des pistes ont été trouvées pour rétrocéder l'exploitation de ces 96 brins d'où l'aboutissement à la signature de la convention ce 30 octobre 2023.

Se réjouissant de cet aboutissement heureux, le Minpostel tutelle technique de la Camtel donne des conseils au top management de Camtel pour une exploitation optimale : "Nous devons garantir que ces infrastructures soient utilisées de manière efficace, éthique et transparente. Dans ce cadre, et de manière plus précise, CAMTEL devra s’assurer que ces investissements consentis par l'Etat, soient rentables à plusieurs niveaux, entre autres, sur le plan de l'accroissement de l'accès, sur le plan de l’équité, en luttant contre la fracture numérique, sur le plan de la gestion responsable de l’infrastructure, afin de garantir son utilisation optimale, sa maintenance, son entretien ainsi que sa disponibilité continue..."

Alors que Camtel commémore son 25ème anniversaire, Mme le Directeur Général Judith YAH Sunday a remercié tous les efforts consentis par la tutelle technique qui est le Minpostel, également les dirigeants du MINEE, l'ART, La SONATREL, ENEO et la CAMTEL. Après avoir retracé un temps sois peu l'itinéraire des 78 brins de câbles a fibre optique posés en aérien sur le Réseau interconnecté Sud(RIS) de l'énergie électrique sur le segment Yaounde-Boumnyebel-Edea-Kribi-Douala-Limbe-Nkongsamba­ Bafousssam-Bamena, Mme Judith YAH Sunday souhaite que cette rétrocession soit un couloir qui permettra de renforcer et de parfaire l'etroite collaboration des parties impliquées.