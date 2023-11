CAMEROUN :: Scandale académique : Le ministre délégué Zakariaou Njoya accusé d'achat de notes à l'université :: CAMEROON

Le ministre délégué auprès du ministre des Transports, Zakariaou Njoya, se trouve actuellement au cœur d'un scandale qui secoue l'Université de Yaoundé 1. Les allégations d'achat de notes et de fraude académique planent au-dessus de sa tête, mettant en doute son parcours académique.

Zakariaou Njoya, qui avait obtenu une licence en sociologie dans les années 1990, avait décidé de poursuivre ses études pour obtenir un doctorat. Il s'était inscrit en Master 1 et avait été admis en Master 2. Cependant, les problèmes ont commencé lorsque le nouveau chef du département d'anthropologie, le professeur Abouna Arrire, a entrepris de réviser le processus d'admission en Master.

En examinant de plus près les listes des étudiants admis en Master 2, le professeur Abouna Arrire a été surpris de constater la présence de Zakariaou Njoya sur la liste des candidats à sélectionner. Il n'avait jamais vu Zakariaou Njoya au département en tant qu'étudiant. Pour éclaircir la situation, le professeur a contacté tous les enseignants du département pour leur demander s'ils avaient déjà eu Zakariaou Njoya comme étudiant dans leurs cours. À la grande surprise de tous, personne n'a confirmé avoir vu le ministre délégué aux Transports dans leurs classes.

Face à cette révélation troublante, le processus d'admission en Master 2 a été interrompu. Les regards se sont alors tournés vers l'ancien chef du département d'anthropologie, qui était accusé d'avoir favorisé l'admission de Zakariaou Njoya en Master 2, bien qu'il n'ait jamais suivi les cours du Master 1. L'accusation principale qui a surgi dans cette affaire est que le ministre aurait "acheté" son admission.

Le scandale fait grand bruit au sein de l'Université de Yaoundé 1, suscitant des questions sur la transparence et l'intégrité des processus d'admission et d'évaluation académique. Les étudiants et le corps professoral attendent désormais des réponses et des mesures appropriées pour élucider cette affaire qui ébranle la confiance envers les institutions académiques. La vérité derrière cette allégation de fraude académique devra être établie, et des actions en justice pourraient suivre pour faire la lumière sur cette affaire.