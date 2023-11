CAMEROUN :: Décès tragique de Joseph H. après le mariage de sa fille :: CAMEROON

Joseph H., 75 ans, s’est éteint dans la nuit de samedi à dimanche, après la fête de mariage traditionnel de sa fille organisée chez lui.

Le commissariat de sécurité publique du 13e arrondissement a été informé d’un cas de mort d’homme dimanche dernier à Pk12, lieudit « Ngoh Njoh », dans l’arrondissement de Douala III. Les policiers apprendront qu’il s’agit de Joseph H., 75 ans, veuf et retraité de la Safacam. Selon d’autres informations, de sources familiales, l’homme a rendu l’âme quelques heures après la dot de sa fille, Pélagie, venue d’Europe avec son prétendant et père de ses deux enfants pour son mariage traditionnel. Une cérémonie organisée dans la résidence construite à Joseph H. par sa fille.

Pélagie et son fiancé Martin N., Camerounais dont elle a fait la connaissance en Angleterre, sont arrivés à Douala il y a environ trois semaines, en vue de formaliser leur union. L’étape de la dot était donc prévue ce samedi 29 octobre. L’affaire s’est globalement bien passée, le gendre et sa famille ayant assuré, apprendra CT : deux porcs de beau gabarit, des cartons de poisson, des palettes de vin rouge, des casiers et des canettes de bière, des sacs de riz, etc. Autant de choses dont le partage, au sein de la famille de la mariée, est prévu dimanche en mi-journée.

Papa Joseph aurait été très joyeux durant cette soirée. Vers 3h du matin, après avoir dansé et exprimé sa joie d’autres manières, le septuagénaire indique à un neveu, prénommé Félix, qu’il va se coucher, et lui demande de le réveiller vers 11h. Les mariés, eux, s’étaient déjà retirés.

A l’heure dite, alors que les fêtards récupèrent çà et là dans la maison, et que d’autres membres de la famille, non présents à la soirée mais éligibles au partage de la dot arrivent, Félix entreprend d’aller réveiller son oncle. Mais il a beau le secouer, appeler « Papa ! Papa ! », et même « Pétrolier ! » (surnom affectueux donné à Joseph H. après une aventure professionnelle dans les hydrocarbures), rien n’y fait.

Félix ressort de la chambre et fait part à la famille de la situation. Un aîné va à son tour au chevet de Joseph H. Quand il en revient, c’est en porteur de mauvaise nouvelle : l’homme que tout le monde attend est mort. Pélagie et son mari sont dévastés, en proie à une douleur, à un chagrin d’autant plus cruels qu’ils succèdent à une grande joie… La dépouille de « Pétrolier » a été déposée à la morgue de l’hôpital de district de Logbaba.