ESPAGNE :: VILLARREAL CF – ATHLETIC BILBAO : LE SOUS-MARIN JAUNE LOIN DE SES AMBITIONS EN LIGA :: SPAIN

Le dimanche 5 novembre à l’ESTADIO DE LA CERAMICA, les supporters du sous-marin jaune seront de nouveau en action pour le compte de la 12ème journée de LA LIGA. Un match qui aura tout son sens pour le club hôte dont les résultats ne suivent pas encore depuis le début de cette compétition. Le leader des paris sportifs sera de la partie pour apporter le sourire aux meilleurs à travers Supergooal !

Le face à face VILLARREAL CF – ATHLETIC BILBAO est le cheval de base pour passer une semaine tranquille et surtout plaisante. Un match qui oppose deux clubs qui connaissent des parcours différents et dont l’objectif est de faire une meilleure saison. Avec sa cote de 2.40, l’ATHLETIC BILBAO sixième au classement est donné favori de ce duel et devra aller faire la différence pour disposer de son adversaire moins en confiance et obtenir un bon résultat qui lui permettra de poursuivre son bon début de championnat. Un match important pour le club basque qui connait un bon début de saison et souhaite atteindre son objectif.

VILLARREAL CF seizième au classement avec sa cote de 2.79 sera à domicile et tentera de renverser la vapeur pour aller chercher à dominer son vis-à-vis afin de réaliser une performance exceptionnelle qui lui permettra de sortir de son sommeil et s’éloigner de la mauvaise zone et ainsi se refaire le plein de confiance pour la suite de ce championnat. En mal depuis le lancement de la Liga, le sous-marin jaune a besoin de nouvelles sensations pour se rassurer et se donner les moyens de repartir sur un bon chemin.

Ce sera d’ailleurs le trente-unième match entre les deux clubs avec onze victoires pour VILLARREAL CF contre dix victoires pour l’ATHLETIC BILBAO, pour dix matchs nuls. La fête sera belle entre les deux clubs, qui se connaissent plutôt bien.

