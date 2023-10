CAMEROUN :: La magistrature en deuil:Le procureur de la République de Yokadouma ne réquisitionnera plus :: CAMEROON

Le magistrat Paulin MEYENGA n'est plus de ce monde des vivants. Il est mort le lundi, 30 octobre 2023, en mi-journée, à l'hôpital de la Classe Nationale de Prévoyance Sociale ( CNPS ) à Yaoundé, des suites d'une courte maladie.

Le magistrat occupait les fonctions de procureur de la République près les tribunaux de Première et de Gande instance de la Boumba -et- Ngoko à Yokadouma, dans l'Est du pays. Paulin MEYENGA avait été promu à ce poste, à la faveur du dernier Conseil supérieur de la magistrature tenu en août 2020.

Laurent Marie ESSO le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a adressé un message de condoléances, à la famille du de cujus, dans un communiqué lu sur les ondes du poste national de la CRTV, la radio d'État du Cameroun.

Alors que tous les regards sont tournés vers Paul BIYA le président de la République, pour la tenue du Conseil supérieur de la magistrature, des interrogations fusent de toutes parts, sur la situation des trois cuvées d'auditeurs de justice déjà sorties de l'ENAM entre temps, et en attente d'intégration dans le corps des magistrats, et partant dans le corps des fonctionnaires de l'État.