CAMEROUN :: Douala : Un engin perd son système de freinage et tue 03 personnes :: CAMEROON

(Camer.be- Douala) - Des larmes et du sang ce mardi, 31 octobre 2023, au quartier Nyalla, à Douala, capitale économique du Cameroun. La tragédie se déroule au lieu-dit Vallée.

Selon des témoins, un engin de marque Hyster, et commis à la manutention pour le compte de la société Alucam - Edea, a perdu son système de freinage, et a violemment heurté un conducteur de moto- taxi transportant deux dames. Bilan : trois morts sur le carreau, dont le conducteur et les deux passagères.

Dans la foulée, l'engin a aussi saccagé une boutique de vente de marbres et de sanitaires, située à proximité de la chaussée.

Les forces de l'ordre ont anticipé sur la furie des badauds, et ont exfiltré le chauffeur de l'engin. Pour plusieurs observateurs, les sociétés de contrôles techniques de véhicules sont responsables de plusieurs accidents, à cause, dit-on, des contrôles de complaisance monnayés. Pour d'autres, les entreprises de contrôles techniques n'ont pas de pouvoir pour soumettre les automobilistes aux réparations, après diagnostic.