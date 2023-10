CAMEROUN :: Kidnapping évité : L'histoire de la jeune élève de 11 ans à Yaoundé :: CAMEROON

La jeune élève de 11 ans au collège La Retraite de Yaoundé devait être exécutée par ses ravisseurs qui ont refusé d’obéir au commanditaire, un proche de la mère de la victime.

Nyom II. C’est dans cette bourgade limitrophe aux quartiers Messassi et Emmana, dans l’arrondissement de Yaoundé I, que la petite Hillary Dalia Kouakep Waoutou a été enlevée dans l’après-midi du 18 octobre dernier. Il faut dire que les premières intentions de kidnapper Hillary traversent l’esprit d’Eric Martinien Fotso (commanditaire) en 2022. La planification de l’opération va lui prendre du temps, jusqu’au 11 août dernier lorsqu’il va rencontrer le jeune Herman Tchewe, à qui il va confier le travail.

« On s’est rencontré le 11 août à Sous manguier. Je suis entré dans sa voiture, il m’a expliqué tout le plan et comment je devrais faire. Je me souviens, depuis 2022, il me disait chaque jour : si on te demande de faire un travail et on te donne cinq millions, tu vas accepter ? Je lui répondais toujours. À la fin, il m’a remis une somme de 20 000 f CFA pour mon transport », avoue Herman (Mise en cause).

Une semaine plus tard, soit le 17 août 2023, le jeune Tchewe va se réfugier dans une maison en chantier sur la route qui mène au domicile de la fillette de 11 ans, élève en classe de Form 2 A, au collège bilingue La Retraite. Le deal conclut entre lui et le commanditaire, Martinien Fotso, est de kidnapper la petite contre une somme de dix millions Fcfa. Et dans cette enveloppe, Herman devrait percevoir la moitié. « La petite me connait très bien. Je travaillais dans un chantier chez ses parents. Monsieur Eric m’avait dit que les mercredis, la fille rentre toujours seule. Voilà pourquoi j’étais venu la veille », relate-il. Mercredi 18 octobre, justement, la petite Hillary s’emmène sur une moto qui va la déposer à quelques mètres du domicile familial. Pendant ce temps, Herman est toujours campé dans l’attente de sa proie. « Quand je l’ai vu descendre, je suis sortis de ma cachette. Elle m’a vu et a couru vers moi. C’est ainsi que je lui ai demandé de venir avec moi pour prendre un matériel et on devait rentrer chez elle », renchérit le jeune homme de 23 ans.

Scène 3

Kidnapping réussi. « Il m’appelle. J’ai cru que c’était de la blague. C’est quand je rappelle et j’entends la voix de ma fille que je commence à paniquer », confie la victime. L’enlèvement ne va durer que quelques heures, puisque la victime sera retrouvée et libérée grâce aux éléments de la Première région de gendarmerie du Centre. « Nous demandons aux parents de toujours prendre la peine d’accompagner leurs enfants et aller les chercher à la fin des classes. C’est très important », prodigue le lieutenant-colonel Awong Gérard. Pour l’instant, rien ne filtre sur le sort réservé aux ravisseurs d’Hillary. « C’est à l’issue des conclusions des enquêtes que nous allons établir la responsabilité de chacun, ainsi que le mode de poursuite », a déclaré Gaspard Mbabe, substitut du commissaire du gouvernement.