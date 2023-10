Rentrée scolaire:Nestlé Cameroun offre 100 millions de bourses et fournitures scolaires aux familles :: CAMEROON

La campagne « rentrée scolaire » NIDO de Nestlé Cameroun a fait des gagnants à Douala, la capitale économique du Cameroun. Ils ont reçus leurs lots au siège de l’usine Nestlé à Bonaberi dans le 4e arrondissement de la ville.



Cette initiative intervient dans le cadre des actions de NIDO en tant qu’allié des parents revêt un double avantage : une bonne alimentation et l’accès des enfants à une éducation de qualité. La campagne qui a débuté au mois d’Août 2023 consiste à acheter sur le marché un produit NIDO pour bénéficier d’un lot qui peut être soit un produit NIDO nature, soit une somme d’argent numéraire sous forme de bourse scolaire. Destinée aux enfants en âge scolaire, l’objectif est de contribuer aux charges des parents. Elle s’étend sur toute l’étendue du territoire et se décline en plusieurs étapes.



Au cours de la cérémonie qui a eu lieu à Douala, Ces lots étaient composés d’un kit Nestlé comprenant de fournitures scolaires et de l’argent en espèces sonnantes. Des chèques de 25 000 CFA, 50 000 CFA, 75 000 CFA et 100 000 CFA ont été remis aux parents d’élèves gagnants qui sont passés immédiatement à la caisse pour percevoir le cash correspondant au montant inscrit sur le chèque. L’émotion était perceptible sur le visage des parents qui croyaient à peine quand ils ont été annoncés comme gagnant de ce jeu qui vient, à coup sûr apporter une bouffée d’oxygène dans leurs finances.

C’est le cas de Dame Zoang Donna, habitante de, PK 12 dans le 3e arrondissement de Douala qui témoigne « Quand j’ai reçu l’appel d’une compagnie de téléphonie mobile de la place, j’ai cru dans un premier temps à de l’arnaque. C’est quand j’ai vu le car NIDO qui nous a transporté du rond-point Deido au siège de NIDO à Bonaberi que j’ai été convaincue. Aujourd’hui, je suis une gagnante très heureuse. J’invite les parents à acheter les produits NIDO® pour se donner la chance de gagner » Comme elle, toutes les gagnantes sont désormais les ambassadeurs de NIDO.

De fait, cette promotion « rentrée scolaire » se poursuit jusqu’à la mi-novembre 2023. Aussi, Les parents d’élèves peuvent toujours participer à la promotion en se rendant dans les points de vente sur l’ensemble du territoire national. Deux autres remises de lots seront effectuées dans les prochaines semaines.

Pour Virgil Fendzi, Directeur Marketing NIDO, Afrique centrale, « à travers cette activité, NIDO souhaite remercier et accompagner les parents qui ont choisi la marque du cœur pour contribuer à la bonne alimentation de leurs enfants. NIDO continuera à promouvoir l’éducation nutritionnelle auprès des parents afin qu’ils veillent à la bonne croissance, au renforcement du système immunitaire et au développement de l’apprentissage de leurs enfants. »

Au finish, avec à cette campagne « rentrée scolaire », NIDO accompagnera plus de 300.000 familles au Cameroun.