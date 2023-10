CAMEROUN :: Lutte contre la corruption : 4,6 milliards perdus. La CONAC dénonce des ministres :: CAMEROON

Entre les malversations financières sous fond de corruption, le secteur le plus corrompu, la dénonciation des ministres, le blanchiment de capitaux, la Task force, l’affaire glencore, la coupe est pleine. Les journaux se délectent.

Pour le journal Defis Actuels, la Corruption a fait « 4,6 milliards Fcfa perdus par l'Etat en 2022 ». Selon la Conac, les condamnations pécuniaires issues du tribunal criminel spécial ont révélé un préjudice financier de 3,8 milliards Fcfa subi par les pouvoirs publics, alors que celles issues des enquêtes menées par le Conseil de discipline budgétaire et financière et la Conac sont évaluées à 499 millions Fcfa et à 249 millions Fcfa, respectivement. Avec pour résultat, « Le Foncier, secteur le plus corrompu ».

D’après le 12ème rapport annuel de la Commission nationale anticorruption (Conac), le ministère des domaines, du Cadastre et des Affaires foncières se classe en tête des secteurs les plus corrompus au Cameroun, suivi de près par l’Administration territoriale… précise le journal Le Drapeau

Sur le terrain de l’action, Cet exercice mené par la Conac n’est pas de tout repos. Tant il rencontre des embuches au sein de l’appareil gouvernemental. Le journal Conjoncture Economique denonce « Les opposants de la lutte contre la corruption ». Sont-ils contre la volonté du Président de la République à faire disparaître la corruption au Cameroun ? Ces collaborateurs de Paul Biya ne facilitent pas la tâche à la Commission Nationale Anti-Corruption, mise sur pied par l’homme du Renouveau dont le magistère est placé sur la ‘’ Rigueur et la Moralisation ‘’ Alors que Dieudonné Massi Gams, président de la Conac livrait la copie du travail effectué en 2022, il a déploré le fait que le Ministère de la Défense, le Ministère de l’Administration Territoriale, le Ministère de l’Energie et de l’Eau, le Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières, ainsi que le Ministère des Enseignements Secondaires n’ont pas fait parvenir de contribution pour le présent Rapport comme en 2021.

Par ailleurs, la Lutte contre le blanchiment de capitaux a trouvé « Du renfort ». Le quotidien à capitaux publics Cameroon Tribune écrit que Le président de la République a créé hier un Comité de coordination des politiques nationales dédiées à cette cause. Placé sous la présidence du ministre des Finances, ce nouvel acteur est chargé d’élaborer des stratégies efficaces pour enrayer le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme qui font perdre des ressources à l’Etat et entretiennent l’insécurité.

Un autre scandale est celui de la Covid-19 et Can 2021. Première Heure informe que « Paul Biya méconnait les médailles de la Task Force ». Deux forces en présence s’opposent, s’affrontent et se contredisent sur la qualité de la Task Force ; élément central de la discorde entre le chef de l’Etat et le Secrétaire général de la Présidence de la République à propos des médailles attribuées aux responsables de cette nébuleuse...

Cependant que l’affaire Glencore -Sonara-SNH- TCS cree « L’anxiété … ». Si l’affaire de corruption engageant le trader de produits pétroliers et les sociétés camerounaises en charge des problèmes de pétrole renait de ses cendres, des sources crédibles, Paul Biya tiendrait à déterminer les responsabilités des uns et des autres. Le Tcs désormais mis à contribution, les gestionnaires de l’or noir ont perdu le sommeil. Ecrit Le Point Bi-hebdo