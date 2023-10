CAMEROUN :: Les Racines du bien et des larmes aux étoiles de Serges NGOUNGA :: CAMEROON

Vendredi 27 octobre 2023, au centre culturel FIIAA basé à la Nouvelle route Bastos, à Yaoundé, l'écrivain Serges Ngounga, ngserges, a convié le public camerounais à ma présentation-dédicace de ses 2 dernières publications, à savoir les racines du bien et des larmes aux étoiles, publiées en novembre 2022 pour le premier et en juillet 2023 pour le second ouvrage.

Sous la conduite du modérateur, le journaliste Jean-Jacques Foko, cette cérémonie littéraire a tenu ses toutes ses promesses :

- Le poète et avocat Daouda Mbouobouo a d'entrée de jeu, dressé au peigne fin le portrait de l'auteur du pays

- ensuite le Dr Patricia Essomba, professeur de littérature à l'école normale supérieure a magistralement proposé au public venu une note de lecture des ouvrages de Serges Ngounga dans lesquels les maîtres mots sont la liberté et l'amour. Liberté de ton et de style pour cet amoureux des lettres. Amour, car le poète dans ses ballades poétiques met en avant l'amour de la nature, du bien, des rencontres et des valeurs qu'ils défend avec conviction et pugnacité.

- un jeune slameur accompagné d'un musicien a su exploiter certains extraits de l'auteur pour nous gratifier de savoureux moments de détente.

Lorsque l'auteur s'est présenté au public venu massivement, et plus tard face aux nombreux médias venus pour la circonstance, nous avons vu un homme humble et attachant, au parcours éclectique, capable de nous emporter davantage dans son monde poétique, qui loin du rêve est bien ancré dans la réalité de ce monde. Et pour le poète, il est important de savoir garder son âme d'enfant pour continuer d'enchanter le monde malgré les tumultes sans cesse dominants.

Après près de 2h de voyage au cœur de l'univers littéraire de Serges Ngounga, peu avant un cocktail de partage, le public a pu se faire dédicacer les œuvres proposées mais aussi les anciennes publications de l'auteur.

Satisfait de cette première au Cameroun, Serges Ngounga donne rendez-vous au public du Cameroun pour sa prochaine publication qui sortira au 1er trimestre 2024.

Bravo à l'artiste et bonne chance pour le succès mérité.