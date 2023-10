FRANCE :: Banquières victimes d'escroquerie de plus d'1 million d'euros par imposteur marabout

Deux banquières originaires de l'Oise, Diane et Marie, ont été prises au piège d'un réseau de chantage en juillet 2020, mené par un prétendu marabout africain. Cette histoire de terreur a débuté après une série de déceptions amoureuses pour ces deux femmes. Marie a été particulièrement victime de menaces et a été contrainte de réaliser des virements sous la menace, au détriment de sa propre famille. La peur les a longtemps empêchées de se tourner vers les autorités.

Après de nombreux mois d'angoisse, elles ont finalement trouvé le courage de dénoncer les criminels responsables de leur cauchemar. Ces ravisseurs les ont forcées à puiser dans les comptes de leurs clients et les ont obligées à mentir pour justifier ces transactions. Elles ont été manipulées et forcées de transférer d'importantes sommes d'argent, perdant ainsi tout sens de la valeur monétaire.

Le mode opératoire de ces criminels était rudimentaire : ils envoyaient un RIB avec une heure limite pour effectuer les virements, sous peine de subir des représailles. Une partie de l'argent détourné était transférée à l'étranger.

En février 2021, les deux victimes ont déposé une plainte, et les enquêtes qui ont suivi ont révélé qu'elles avaient été forcées de transférer plus d'1,3 million d'euros depuis juillet 2020. Le dossier a été transmis au tribunal de Créteil en juin 2023, mais il n'y a pas encore de date prévue pour le procès, qui pourrait prendre plusieurs années à se concrétiser.

D'autres victimes ont également porté plainte contre le même imposteur marabout pour des infractions similaires, remontant jusqu'en 2016. Le traumatisme vécu par Diane et Marie a eu des répercussions graves sur leur vie professionnelle et personnelle, les laissant isolées et sous contrôle judiciaire.