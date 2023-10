CAMEROUN :: Conflit familial autour de la dot : Des demandes extravagantes mettent en péril un mariage :: CAMEROON

Jean-Sébastien, venu de l’étranger pour l’union de son neveu, s’est radicalement opposé au projet, d’où le clash familial survenu vendredi.

La brigade de gendarmerie de New Bell à Nkolouloun (arrondissement de Douala II) a été saisie par un chef de quartier vendredi, en raison d’une dispute familiale. Aux prises, Valentin T., 41 ans, pasteur, et des parents. Dont son oncle Jean-Sébastien, figure tutélaire de la famille, venu d’Europe pour le mariage du concerné. Un mariage dont il n’a plus voulu entendre parler après avoir vu la liste de la dot.

Il ressort des diverses auditions que tout remonte à plusieurs mois. Victoire E., 28 ans, enseignante, se met à fréquenter une église dont Valentin T. est le pasteur. Au bout d’un moment, le pasteur se positionne comme prétendant, expliquant avoir eu une révélation du Seigneur selon laquelle Victoire est la femme de sa vie. D’après une déclaration de l’intéressé, corroborée par d’autres membres de sa famille, la jeune dame a dit avoir reçu une révélation similaire… On est alors au mois de mai 2023. Dans la foulée, le pasteur aura appris que l’élue de son cœur est pucelle, et entend le demeurer jusqu’au mariage.

Le 28 juin, Valentin T. se rend dans la concession familiale de Victoire à Nkolmintag, pour la préparation du « toquer porte ». L’événement est programmé pour le 14 juillet. Il coûtera 500.000 F. A l’issue de ce volet, il est demandé 100.000 F au prétendant pour les gens qui plancheront sur la liste de la dot, laquelle lui sera transmise le 19 juillet dernier. Un document qui vaut le coup d’œil.

Entre autres choses, la belle-famille attend : 50 pagnes Wax, 50 machettes (assortie chacune de deux limes), une valise complète pour la belle-mère, évaluée à 750.000 F, une autre pour le père, montant : un million de F. Autres éléments demandés : un véhicule de marque Toyota, modèle « Picnic », censé transporter le beau-père pour ses séances de dialyses mensuelles, une moto (avec casque) pour le benjamin de Victoire, étudiant au campus de Pk17 de l’université de Douala, 30 dame-jeanne de vin rouge, et 25 bouteilles de whisky de marques diverses. Puis la « nourriture des mamans », estimée à deux millions de francs, ainsi que la « nourritures des hommes », d’un montant égal.

Pour finir, la famille de Victoire demande deux choses : la réfection de la toiture de la maison du beau-père au village, dont le devis se chiffre à deux millions huit cent cinquante mille F, et une enveloppe en espèces d’un montant de six millions.

Valentin, dont les parents décédés avaient laissé des terrains, vend deux hectares dans une localité du Centre, et un terrain en Sanaga-maritime. Après apurement d’une dette qu’il avait lui-même contracté, le prétendant se retrouve avec une dizaine de millions en main. Somme insuffisante. Entre-temps son oncle est venu d’Europe mercredi dernier. Le lendemain, il rencontre son neveu, qui le voulait comme chef de la délégation attendue à Nkolmintag, où le rendez-vous était pour vendredi. Quand il voit la dot, l’oncle Jean-Sébastien bondit. Et demande à son neveu de tout annuler. D’autres membres de la famille seront de son avis.

Mais vendredi matin, Valentin a chargé un cousin d’aller déposer de premiers colis chez les parents de Victoire. Sur le chemin, ce dernier informe l’oncle. Jean-Sébastien lui dit alors de se garer. Des membres de la famille retrouvent ce cousin qui était déjà à Nkolmintag, quand Valentin l’appelle pour lui demander si la commission a été faite. L’oncle prend le téléphone et admoneste son neveu. Valentin va retrouver tout ce monde en pleine route, pour ce qui finira en dispute familiale.

Aux dernières nouvelles, le prétendant a déclaré que même sans les siens, il ira jusqu’au bout. La famille de Victoire, elle, a souhaité un arrangement en interne, n’étant pas prête à recevoir un gendre qui viendrait sans sa famille.