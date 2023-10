BELGIQUE :: Van Le Gouverneur: l'homme fort de la culture africaine à Charleroi :: BELGIUM

Tous les organisateurs sont désormais tenus de s’inspirer de Van le Gouverneur, l'homme est devenu une véritable virtuose des soirées haut en couleurs.

Si les observateurs sont unanimes la dessus après l’immense démonstration de ce samedi à Charleroi (Belgique). Le public qui a assisté nombreux cette soirée pleine de parure ne peut le démentir. On ira pas par quatre chemins pour déclarer haut et fort qu'il est l’étoile filante du show biz en occident.

C’est le constat qui ressort dans les commentaires après la grande soirée qu'il a offerte samedi. Ce n’est pas évident depuis la fin de la pandémie de réussir une soirée de cette dimension où c'est pratiquement toute la crème du show biz européen, qui s'est donnée rendez-vous pour honorer ce grand monsieur à l'esthétique affirmée.

Van le Gouverneur est une référence, il devient le pionnier de la culture. Avec les soirées d'éclats qui se multiplient popularisant son concept, il devient l'homme incontournable et en plein essor, c'est un véritable tambour major. l’ambition qu’il s’était fixé d’unir la diaspora autour d’un gala qui se déroulera désormais en Belgique.

De Paris à Berlin en passant par Hambourg, Van Le Gouverneur a su donner une proportion internationale à son gala annuel. On peut le qualifier aujourd’hui de Métronome Belge.

Les soirées camerounaises ou africaines sont aussi un temps d'échange où l’essence même de la rencontre se définit par la frénésie qui célèbre le vivre-ensemble pour le rayonnement de la culture camerounaise. Van Le gouverneur sait à quel moment il faut donner une part significative de son savoir-faire pratique.

Pour couronner le tout, il a produit la fine fleur de la musique camerounaise avec comme capitaine X-Maleya venu tout droit du Cameroun, auxquelles s’ajoutaient d’autres ténors comme Vegas Montana des États-Unis, et le petit poucet Vanister ce chanteur plein de succès, qui fait la une des réseaux sociaux.

Comme pour dire que l'art est le ciment de l’unité dans la mesure où il transcende les frontières. Notons que l’un des grands défis de l’Afrique en général et du Cameroun en particulier est de parvenir à mieux gérer les émotions qui distraient l’homme et qui l’amènent à des débordements, Van le Gouverneur a bien compris cela, c’est pourquoi il veut mettre l’art davantage au service non seulement du divertissement mais aussi du développement.

Sur le plan solennel, l’importance de cette soirée est rehaussée avec la présence du Bourgmestre de la ville et d’autres invités de marque venus du monde entier. Pour que notre diaspora soit solide, il faut qu’elle soit à même de renforcer les interactions qui existent autour d'elle, c'est ce que Van le Gouverneur a compris. Il le fait mais alors il le fait bien.