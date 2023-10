CAMEROUN :: Concours de beauté / Aurelie Ngassa : une autre façon de parler de l’humanisation des soins :: CAMEROON

Née le 1er mai 2004 à Douala, capitale économique du Cameroun, NGASSA NGAMENI AURÉLIE FABIOLA à l’état civil, est à vif et déterminée qui a pour unique objectif que de faire carrière dans l’univers de la mode nationale internationale.

Seule fille d'une fratrie de 5 enfants , Chelsea, comme elle se fait appeler par ses proches, a commencé à matérialiser ce rêve à travers plusieurs concours de beauté au sein de sa localité notamment le concours Miss santé Cameroun Grand Littoral; une élection à l’issue de laquelle elle s’en sort avec l’écharpe de première dauphine au cours de la finale régionale dudit concours de beauté.

L’adolescente de 19 ans est également étudiante en filière communication à l’Université de Douala. Son engagement envers la santé et le bien-être est profondément enraciné, et elle se dit « être prête à tout pour sensibiliser les gens à l'importance de ces valeurs ».

À Miss santé Cameroun, Aurelie abat ses cartes

Miss santé Cameroun est un concours qui prône la santé et le bien-être. Passionnée par la mode depuis sa tendre enfance, notre “miss” a trouvé un moyen efficace de se lancer dans ce monde afin de laisser une empreinte indélébile dans ce secteur qui attise des concurrences. Pour parler de son parcours, une fois inscrite, les démarches s’enchaînaient rapidement. Huitième sur quatorze candidates présentées, la pression montait car c’était au passage son premier concours de beauté avec pour thème : “La lutte contre la mortalité maternelle et infantile“. « J’étais vraiment stressée au début lorsque j’ai rencontré les autres filles. Mais avec les explications des coaches et les éclaircissements du promoteur, la pression est vite redescendue » a-t-elle déclaré tout enthousiaste.

Fixée le 07 octobre 2023, la finale régionale venait marquer ainsi un mois d’intenses séances d’entraînements des filles aux côtés de moniteurs expérimentés. Au cours de cette soirée, plusieurs passages ont été annoncés laissant paraître des couleurs de vêtements exceptionnels ainsi que de beaux projets pour promouvoir la santé et Aurélie Ngassa s’en est sortie grâce à tous ses efforts et sa persévérance, malgré certaines difficultés rencontrées ( finances, maladie, imprévus, stress…), avec le titre de première dauphine miss santé Ouest. Titre qui lui permettra de poser ses marques à travers différentes campagnes et actions pour la prochaine étape qui est la finale nationale miss santé, annoncée le 09 décembre 2023.

Quelle vision la future miss a-t-elle ?

D’après Aurélie Ngassa, en cas de happy end au soir du 09 décembre prochain avec le titre de miss santé Cameroun, elle souhaiterait travailler avec des organisations locales et nationales pour améliorer l'accès aux soins de santé pour les populations les plus vulnérables. La première dauphine Miss santé Ouest 2024 souhaite également sensibiliser les gens aux défis de la santé mentale et de la toxicomanie, deux problèmes qui touchent, selon elle, de plus en plus de personnes chaque année. Mais la vision d’Aurelie ne se limite pas à la santé physique et mentale. En tant que Miss Santé Cameroun, elle veut également encourager les populations à adopter un mode de vie plus sain et plus actif. En outre, Aurélie veut impacter positivement ses citoyens à manger des aliments nutritifs et à faire de l'exercice physique régulièrement, afin de prévenir les maladies et de promouvoir une vie plus longue et plus heureuse.

Enfin, Aurélie Ngassa mettra à profit la popularité que lui offrent ses plateformes et médias sociaux pour encourager les jeunes femmes à poursuivre leurs rêves et à devenir des leaders dans leurs communautés. En montrant l'exemple et en partageant ses expériences, elle espère inspirer une nouvelle génération de femmes à atteindre leur plein potentiel grâce à votre soutien en cliquant ICI https://www.missante.cm/candidate?appkey=11 )et voter pour Aurelie Ngassa.