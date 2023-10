AFRIQUE :: LE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL À L’AFRICAINE

Dans une école de la ville de Niamey au Niger, Monsieur Moussa demande à ses élèves quels sont leurs rêves. Ils répondent des voix les unes moins tonitruantes que les autres, ils veulent devenir militaire, pilote, gardien de nuit, professeur, policier, avocat, et même influenceur. Puis il y a Sangaré, il veut devenir Griot ( membre d’une caste de poètes musiciens, dépositaire de la tradition orale). Le maître est pour le moins émerveillé, enfin il y en a un qui veut continuer de porter, de garder et de transmettre les valeurs de son peuple. Il est peu costaud physiquement mais déjà très développé personnellement. Sangaré est agé de 14 ans et décrit avec une assurance et une confiance inébranlable pourquoi et comment son métier de rêve lui permettrait de rester lui même, de garder ses valeurs : celles du vivre ensemble, du partage, de l’entraide, de sa religion et de son ethnie. Une société où les hommes se marient aux femmes fondent une famille et s’occupent de celle-ci jusqu’à ce qu’ils soient abandonnés par leurs forces. Sangaré est un peu conservateur mais il exprime toute l’étendu du développement personnel à l’africaine. Cet étendu contient entre autres le concept de l’Ubuntu, la valeur de la famille, la spiritualité, l’identité culturelle qui elle même évolue au fil du temps par l’apprentissage et bien d’autres.

Le développement personnel en Afrique est une approche spécifique qui intègre les valeurs, les traditions et les perspectives africaines dans le processus d’amélioration de soi. Il reconnaît et célèbre l’unicité de l’expérience africaine, en mettant l’accent sur les valeurs familiales, la spiritualité, la solidarité communautaire et la fierté culturelle. L’approche du développement personnel en Afrique incorpore un nombre inestimable d’éléments qui font sa particularité et constituent ses fondements.

Ubuntu : ‘’Je suis parce que nous sommes’’

Le concept d’Ubuntu, qui signifie ‘’je suis parce que nous sommes’’, est au cœur du développement personnel en Afrique. Il met l’accent sur l’importance des relations interpersonnelles, de la compassion, de l’empathie et de l’interconnexion entre les individus. Le concept d’Ubuntu est une idée profondément enracinée dans la culture africaine, en particulier dans les régions de l’Afrique australe. Ubuntu est une philosophie qui met l’accent sur les liens interpersonnels, la compassion, l’empathie, la solidarité et l’interconnexion entre les individus. C’est une notion qui souligne notre humanité commune et notre dépendance les uns des autres. Le mot ‘’Ubuntu’’ est originaire des langues Bantous et peut être traduit par des expressions telles que ‘’Je suis parce que nous sommes’’ , ‘’Une personne est une personne à travers les autres’’ ou alors ‘’Quelqu’un est quelqu’un derrière quelqu’un’’. Il exprime l’idée fondamentale selon laquelle notre identité, notre bien-être et notre bonheur sont inextricablement liés à ceux des autres. Le concept d’Ubuntu encourage l’inclusion, la coopération et le respect mutuel. Il souligne également l’importance de reconnaître et de valoriser la dignité de chaque individu, quel que soit son origine, sa race, sa religion ou son statut social. En même temps qu’il nous rappelle que nous sommes tous des parties d’un tout plus grand et que nos actions et nos choix ont des répercussions sur la communauté dans son ensemble. Sangaré est convaincu qu’il incarnera et transmettra en tant que Griot les valeurs du vivre ensemble portées par la cellule familiale.

La valeur de la famille

La famille occupe une place centrale et fondamentale dans le développement personnel en Afrique. La structure familiale, les relations familiales et les valeurs transmises par la famille jouent un rôle essentiel dans la façon dont les individus se développent, se construisent et se connectent avec le monde qui les entoure. En Afrique, la famille est souvent considérée comme la première communauté à laquelle un individu appartient. Elle offre un soutien émotionnel, social et matériel et constitue un cadre sécurisant qui favorise la croissance et le bien-être des individus. ‘’On danse avec la famille, on pleure avec la famille’’. La famille est un lieu où l’on apprend les valeurs, les normes sociales, les traditions et les rituels qui font partie intégrante de l’identité culturelle africaine. Par exemple chez les Sangaré notre digne et futur griot, la famille est responsable de l’éducation et de la transmission des valeurs, du soutien émotionnel, de la solidarité financière, de la transmission des compétences et des savoir-faire, aussi et surtout du support intergénérationnel qui est un carrefour de la transmission de la spiritualité.

La spiritualité

Si le jeune Sangaré semble émerveillé par le métier de Griot pourtant en baisse de demande et de reconnaissance, c’est parce que ce métier est une ressource pour la guérison et la résilience grâce à la spiritualité qu’il transmet, lui disait son grand-père. Il va plus loin en martelant que son grand-père, très célèbre griot lui aussi comme son père, incarnait grâce à sa spiritualité le sens de l’identité et de la connexion, des valeurs morales et éthiques. Il était un guide pour la prise de décision, en plus d’être une source d’inspiration et d’espoir pour toute une communauté .

Contrairement à certaines prétentions, l’Afrique a toujours été une source de spiritualité indescriptible. Même si celle-ci lui a été partiellement enlevée par ceux qui prétendaient porter le monde sur leurs épaules à la rencontre de ceux qui n’auraient point d’histoire, selon les expressions de Cheick Amidou Kan dans son ouvrage L’aventure Ambiguë. La spiritualité joue donc bel et bien un rôle essentiel dans le développement personnel en Afrique. Elle est souvent profondément intégrée à la vie quotidienne, aux valeurs culturelles et à la compréhension du monde dans de nombreuses sociétés africaines. La spiritualité en Afrique peut prendre différentes formes, telles que les religions traditionnelles et anciennes , on pense au Vodou au Bénin , à l’Éboka au Gabon , l’Ékang chez les Fangs , le Ngondo chez les Sawa … Elle peut aussi se référer aux religions importées comme le Christianisme et l’Islam, ainsi que des systèmes de croyances et de pratiques spécifiques à chaque groupe ethnique.

La spiritualité joue un rôle incontournable en Afrique, Tout individu ou presque est un croyant . Il est tout de même important de souligner la croisée des chemins entre les religions dites importées et celles dites traditionnelles, cette croisée est de plus en plus conflictuelle et mérite une attention particulière.

L’Identité culturelle

La valorisation de l’identité culturelle, la fierté de l’histoire et des traditions africaines sont des éléments clés du développement personnel en Afrique. Même si elle est aujourd’hui bousculée par les nouvelles croyances, la diversité culturelle au sein du continent est dynamique et en constante évolution, influencée par les interactions avec d’autres cultures, les changements sociaux et les évolutions contemporaines.

Il est tout simplement impensable d’envisager une croissance africaine sans identité culturelle. Elle fournit un cadre et une base solide à partir de laquelle une personne peut se développer et se réaliser pleinement. On peut ici relever quelques points clés sur la relation entre Sangaré, l’identité culturelle de sa communauté et son développement personnel :

Connexion avec ses racines : l‘identité culturelle en Afrique est étroitement liée aux valeurs, aux traditions, à l’histoire et à la langue d’une communauté spécifique. Se connecter à ses racines culturelles permet aux africains de se sentir enracinés et de comprendre leur propre place dans le monde. Cette connexion peut apporter un sentiment de fierté personnelle et renforcer l’estime de soi. Leur déconnexion de leur racines fut l’une des principales victoire de la colonisation et une cause profonde du sous-développement et de plusieurs autres maux du continent .

Sentiment d’appartenance : l‘identité culturelle en Afrique crée un sentiment d’appartenance à une communauté plus large. On se présente d’ailleurs comme fils ou fille de tel ou telle, lui ou elle même fils et fille de tels autres ascendant jusqu’à l’ancêtre le plus connu. La réponse à la question de savoir « comment tu t’appelles ? » Pouvant prendre des minutes . L’appartenance à une communauté culturelle spécifique procure un sentiment de soutien, de sécurité et d’acceptation. Cela offre également des opportunités pour l’enrichissement mutuel, le partage de connaissances et les interactions harmonieuses avec les autres membres de la communauté.

Encouragement de l’expression individuelle : L’identité culturelle en Afrique est riche en diversité, en pratiques artistiques, en expressions créatives et en traditions orales. Cette richesse culturelle offre aux individus des opportunités pour explorer, développer et exprimer leur propre créativité, leur individualité et leurs talents. En embrassant et en célébrant leur identité culturelle, les individus peuvent développer une meilleure connaissance de soi et s’épanouir dans leurs passions.

Les valeurs et les principes guident le développement personnel du continent : Les cultures africaines traditionnelles sont basées sur des valeurs et des principes moraux profonds tels que la solidarité, le respect des aînés, l’hospitalité et la communauté. Ces valeurs peuvent servir de guide dans le développement personnel, en aidant les individus à prendre des décisions éthiques, à cultiver des relations significatives et à construire une vie équilibrée et harmonieuse positive à la société. Ces valeurs furent autrefois transmises de manière beaucoup plus orales.

L’apprentissage des leçons de vie

Quel jeune africain subsaharien d’expression francophone ne se souvient pas de la légende et mythe SOUNDIA TA KEITA ?

Dans la tradition africaine, l’ancienne, la vraie, celle incarnée par les valeurs qui ont permis au reste du monde de se développer, l’apprentissage des leçons de vie est profondément ancré dans les pratiques et les coutumes transmises de génération en génération. Les traditions orales, les récits, les proverbes et les enseignements transmis par les anciens jouent un rôle essentiel dans le développement personnel des Africains.

Les récits et mythes : quel jeune africain subsaharien d’expression francophone ne se souvient pas de la légende et mythe SOUNDIA TA KEITA ? Un personnage mythique, fils de SONGOLO KONDÉ, sa mère incarnant la résilience, la confiance en soi, la compassion, la famille, la dynastie, la noblesse, le caractère sacré de la chefferie dans l’empire Madeng… Les récits et les mythes sont utilisés pour transmettre des connaissances, des valeurs et des enseignements dans la tradition africaine. Ces histoires, souvent remplies de symboles et de métaphores, permettent aux individus d’apprendre des leçons sur la morale, les relations, les choix de vie et les conséquences de leurs actions. Les récits sous forme de contes mettent en évidence des exemples réels et fictifs d’individus qui ont fait face à des défis, qui ont démontré des qualités exemplaires ou qui ont commis des erreurs, fournissant ainsi des modèles et des enseignements pour guider les individus dans leurs propres parcours de vie.

Les proverbes et maximes : ce sont des expressions courtes et concises qui véhiculent des leçons de sagesse et de bon sens dans la tradition africaine. Ces expressions populaires offrent des conseils pratiques pour faire face aux défis de la vie, cultivent la sagesse et guident les décisions et les comportements quotidiens. Les proverbes illustrent les principes fondamentaux de la vie comme l’honnêteté, la responsabilité, le respect et la persévérance.

Le rôle des aînés : dans la tradition africaine, les aînés ont en principe un rôle important dans l’apprentissage des leçons de vie. Les aînés sont respectés pour leur expérience, leur sagesse et leurs connaissances accumulées au fil des années. Ils sont souvent considérés comme des détenteurs de la tradition et sont consultés pour leur sagesse et leurs conseils. Les jeunes générations apprennent de leurs aînés par l’observation, l’écoute, les conversations et les récits de vie partagés, ce qui leur permet de bénéficier des enseignements pratiques et de la sagesse transmise. Pour celles des personnes qui ont été élevées dans des quartiers classiques au Cameroun, ils avaient tous un ‘’Tonton Méchant’’ chargé de remettre de l’ordre dans tout le quartier chez les adolescents indélicats ou une ‘’Mama Bonheur’’ ou un ‘’Papa Bonheur’’ très attentif ( ve) faisant très souvent de petits cadeaux aux enfants. Des valeurs qui, sans être consignées dans un manuel, étaient une base de développement personnel solide à l’africaine. Comment ont-elles disparues ? Sont-elles récupérables ? Des questions qui pourraient aussi se poser au sujet des rites.

Les rites de passage : il s’agit des cérémonies et des pratiques spécifiques qui marquent les transitions de la vie, telles que le passage de l’enfance à l’âge adulte, le veuvage, la circoncision, l’initiation à la notabilité et à la chefferie, la transmission de l’héritage. Ces rites aident les individus à s’engager dans un processus de transformation et d’apprentissage pour prendre de nouvelles responsabilités et assumer de nouveaux rôles au sein de la communauté. Pendant ces rites, les personnes concernées sont initiées aux enseignements de leur groupe culturel, aux responsabilités nouvelles et à leur nouvelle identité en tant que membres de la société. Ces rites rencontrent malheureusement de nombreuses fin de non-recevoir dans la société actuelle, tendant de plus en plus à s’occidentaliser, créant un conflit d’intérêts et parfois de générations.

Le respect de la nature et des ancêtres : dans la tradition africaine, le respect de la nature et des ancêtres est également un aspect important de l’apprentissage des leçons de vie. Les traditions africaines considèrent la nature comme une source de sagesse et d’inspiration. Le respect de la nature enseigne l’harmonie avec l’environnement et la responsabilité de prendre soin de la terre. De plus, l’hommage et le respect envers les ancêtres sont importants, car ils sont considérés comme ayant un lien avec les vivants et peuvent offrir des conseils et des bénédictions. Ces pratiques et ces enseignements permettent aux individus de bénéficier de l’expérience collective, de la sagesse traditionnelle pour guider leur propre développement personnel. Ils fournissent des repères moraux, des conseils pratiques, des perspectives culturelles et des exemples de vie qui aident les individus à naviguer dans les défis et les transitions de la vie et à se développer en tant qu’êtres humains épanouis.

Il est toutefois important de noter que le développement personnel en Afrique ne se limite pas à une seule approche ou à une seule pratique. Il varie d’une région à une autre et d’une culture à une autre, car l’Afrique est un continent diversifié avec des contextes culturels différents. Le Cameroun par exemple est un pays peuplé de seulement 28 millions d’habitants mais constitué de plus de 250 ethnies répertoriées.

Le développement personnel en Afrique, loin des stéréotypes qui cantonnent le développement personnel à des lectures et pratiques très occidentales et orientales, est une démarche holistique qui prend en compte les dimensions physique, émotionnelle, mentale et spirituelle de l’individu, tout en s’appuyant sur les valeurs et les perspectives africaines. Cela permet aux individus de trouver un épanouissement personnel tout en contribuant au bien-être de leur communauté et de leur société dans son ensemble. Il ne porte peut-être pas la même appellation en Afrique, mais joue un rôle hyper important sur le bon développement des africains et la survie de leur continent qui, comme un Phoenix, renait de plus en plus de ses cendres , au vu des derniers évènements et actualités.

En fin de compte, que l’on parle du développement personnel tel qu’il est codifié avec une connotation africaine, orientale, occidentale, etc., chaque peuple a toujours su trouver ses méthodes et ses moyens adéquats pour la survie et le développement et ceci de générations en générations . Le développement personnel est donc présent au sein de chaque société qui a une culture. Or, toute société a une culture.

Et vous, quels rapports entretenez-vous avec les méthodes et approches de développement personnel existantes dans votre culture ?