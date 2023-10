CAMEROUN :: Francis Ngannou le tombeur de Tyson Fury ! :: CAMEROON

Le combat qui a opposé le week-end dernier à Ryad en Arabie Saoudite le Camerounais Francis Ngannou, champion du monde MMA et à l’anglais Tyson Fury, champion du monde Poids Lourds s’est soldé par la victoire aux poids de l’anglais. Ce qui a provoqué l’ire au sein de l’opinion publique au Cameroun. La presse y revient largement en rivalisant de titres.

On connait le score 96 points pour Fury contre 93 points pour Francis Ngannou. A Batie, le village de Francis on est resté victorieux « Ngannou a mis le dos de Fury à terre, donc nous avons gagné » sur le terrain de l’action, le vainqueur a reconnu la perspicacité de son adversaire. Ngannou quant à lui se présente désormais comme « un loup dans la bergerie » de la boxe anglaise et reste « prêt combattre »

Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics paraissant à Yaoundé estime que Francis Ngannou a « L’étoffe du héros ». Pour son premier combat de boxe professionnelle samedi dernier à Ryad en Arabie Saoudite, le Cameroun, ancien champion du monde de MMA a fait mieux que résister face à l’Anglais Tyson Fury, champion du monde des poids lourds. Frustré par une décision arbitrale qui donne son adversaire vainqueur aux points, Francis Ngannou a marqué les esprits par un fair-play, une humilité et une exemplarité qui font de lui finalement le grand vainqueur de ce combat hyper médiatisé.

Le quotidien Le Jour de Yaoundé écrit que « Ngannou s’incline la tête haute face à Fury». Ambiance à Batié, le village de Francis Ngannou. Réactions. Interview du DTN de la Fecaboxe et formateur de Ngannou. Comment la Crtv a pu retransmettre le combat en direct.

Les titres se sont bousculés, at random « Une furie nommée Ngannou » pour le journal Emergence. « Ngannou humilie Fury » (La Voix des Jeunes). « Pourquoi Ngannou n’a pas gagné ». (Mutations) « Ngannou Creates History, Dims Fury’s Fire ! ». (Municipal)

L’Info à Chaud pense que « Qui perd gagne… ». Deux ‘’ juges ‘’ sur trois ont permis à Fury de remporter la victoire aux points. Mais le monde entier est convaincu qu’aux poings Francis Ngannou est le véritable vainqueur.

Finalement, pour La Lucarne, Fury-Ngannou est « Le combat de l’espoir malgré tout ». Ayant largement donné son adversaire déclaré vainqueur aux poings au terme de 10 rounds, le combat Tyson Fury et Francis Ngannou a étalé au grand jour la réalité de la mafia qui entoure les sports de contact…