CAMEROUN :: Le Forum international de la Fondation célèbre le Ndolè :: CAMEROON

Le jeudi 27 octobre dernier s'est tenu la 8ème édition du Forum international de la Fondation au Gicam de Douala. Cette année, le thème abordé était "Diplomatie Camerounaise Économique de la table : Célébration du Ndolè, 47e plat du monde".

Un des moments forts de cette rencontre a été la célébration du Ndolè, plat traditionnel camerounais.

En effet, le Ndolè est aujourd'hui le 47ème meilleur plat du monde d'après le dernier classement mondial des plats culinaires. C'est avec une grande joie et un immense plaisir que le Dr Christian POUT lors de son brillant exposé l'a annoncé tout en rappelant l'urgence de la valorisation de la culture culinaire camerounaise.

Cette reconnaissance met en avant le positionnement du Cameroun sur la carte gastronomique mondiale. Avec ses nombreuses cultures culinaires héritées de sa diversité ethnique, le Cameroun est la première économie de la CEMAC et la 13ème économie africaine. Il dispose également du 2ème plus grand écosystème forestier mondial regroupant plus de 333 ingrédients permettant la création de plus de 300 recettes culinaires traditionnelles camerounaises répertoriées. Ces éléments font du Cameroun un sérieux candidat pour avoir plusieurs plats classés sur la carte gastronomique mondiale.



La cuisine camerounaise est en reconnue comme l'une des plus riches au monde avec près de 500 ingrédients différents permettant la conception de 459 recettes culinaires l'a annoncé le Dr Christian Pout lors de sa présentation.

Le pays du Ndolè se positionne clairement comme une véritable terre de gastrodiversité. Lors du forum, il a été souligné l'importance d'entreprendre un processus de codification et de classification patrimoniale de ces traditions culinaires. Lors de l'intervention de l'écrivain Gaston Kelman, il a su nous plonger dans une histoire culinaire camerounaise extraordinaire qui témoigne une fois de plus de l'importance de la sauvegarde de cette culture culinaire.

Pour le président de La Fondation Lothin Elessa Louis Deschamps, le Cameroun doit prendre conscience de son potentiel gastronomique pour s'affirmer sur la scène mondiale : " Il est important que nous prenions conscience du potentiel gastronomique du pays,(...)Il y'a une compétitivité gastronomique à mener pour que nos produits du terroir se retrouvent dans nos tables, dans nos habitudes parce que c'est celà notre patrimoine matériel" a-t-il déclaré face à la presse.