CBD : Quatre mythes et réalités sur cette molécule thérapeutique !

Depuis quelques années, le cannabidiol (CBD) connait un essor fulgurant. Il est consommé par des millions de personnes qui souhaitent profiter de ses propriétés thérapeutiques. Mais, étant issu du cannabis, le CBD est entouré de mythes et de nombreuses idées fausses. Celles-ci sèment la confusion dans l’esprit des consommateurs. Découvrez dans la suite de cet article la vérité autour du CBD.

Le CBD peut faire planer

Nombreux sont ceux qui pensent que le CBD a des effets psychotropes. Cette déclaration est fausse. En vrai, les études ont démontré que le CBD est un cannabinoïde non psychoactif. En d’autres termes, il ne provoque pas d'euphorie ni d'altération de la perception. Il ne peut donc en aucun cas faire perdre le contrôle à son consommateur.

Cette sensation de « ’high »’ est plutôt provoquée par le THC (tétrahydrocannabinol), un autre composant du chanvre. Il agit dans le corps par le biais du récepteur CB-1, ce qui entraîne un effet psychoactif dans le cerveau. Il est vrai qu’on le retrouve dans certains produits CBD, mais il est en petite quantité, soit moins de 0,3 %. Ce taux n’est pas suffisant pour produire des effets psychoactifs. Vous pouvez donc consommer votre CBD sans aucune crainte. Pour trouver des produits CBD de qualité, faites un tour sur cbdbicyclette.fr .

Un dosage élevé de CBD est plus efficace

Pour profiter des effets du CBD, bien le doser est essentiel. Et comme tout autre médicament, il n'existe pas d'approche universelle. Ceci est dû au fait que le système endocannabinoïde est unique chez chaque personne. Ainsi, le dosage peut être différent d’un individu à un autre selon son âge, sa morphologie et l’impact souhaité. Il dépend aussi de la puissance du produit CBD consommé et du mode d’administration employé.

Généralement, les marques de CBD donnent des instructions sur le dosage de leur produit. Mais si vous n’avez aucune information, il est conseillé de commencer par de petites doses. Au fur et à mesure de votre consommation, vous pouvez augmenter votre dosage en fonction des effets ressentis.

Le CBD est illégal partout

L’Union européenne reconnaît que le CBD est inoffensif. Le parlement a donc autorisé sa vente et sa consommation sur le territoire européen. Ainsi, dans certains pays comme la France, la Croatie, l'Espagne, la République Tchèque, vous pouvez consommer du CBD sans problème. Mais, d’autres pays européens refusent encore la vente et la consommation des produits dérivés de cette molécule sur leur sol. Dans d'autres pays encore, ce produit est soumis à des réglementations strictes. Pour cela, il est essentiel de vérifier les lois locales et nationales concernant le CBD dans votre région avant de l'utiliser.

Le CBD de qualité est disponible partout

Depuis la légalisation du CBD, des milliers de boutiques en ligne et physiques ont vu le jour. Celles-ci proposent une large variété de produits CBD. Malheureusement, tous ne sont pas de bonne qualité. Consommer ce type de produits peut vous créer des soucis de santé, ou pire des problèmes avec la justice. Pour trouver des produits CBD petits prix et de qualité supérieure, il est conseillé de considérer un certain nombre de points avant de choisir. Il s’agit notamment de :