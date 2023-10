3ème Convention nationale du MRC: Mme Aïssatou Bouba Dalil, interdite de séjour au Cameroun :: CAMEROON

(Camer.be- Yaoundé) - La Convention Nationale du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) se tiendra du 9 au 10 décembre 2023 au Palais des Congrès de Yaoundé. Des délégations sont attendues des quatre coins du pays et même de l'étranger.

Pour cette Convention, Aïssatou Bouba Dalil, la Secrétaire nationale, environnement et tourisme,sera absente. C'est par le biais d'un post qu'elle a faite ce jour sur page facebook qu'elle annonce qu'elle est interdite de séjour au Cameroun.

« Pour ceux qui espéraient me voir en Décembre et qui attendaient ce moment de communion, je suis au regret de vous dire que je ne serai pas au Cameroun pour la 3e Convention de notre parti, ceci parce que le régime RDPC a menacé de m’arrêter et de me jeter en prison si j’y mets les pieds. Comme beaucoup, je suis donc interdite de séjour dans mon pays natal, pour avoir choisi d’assumer publiquement mon opposition aux couleurs du MRC, aux côtés du Pr Maurice Kamto. Je ne voudrais donc pas infliger cette épreuve à ma maman chérie qui n’en a pas besoin, ni à mes poussins qui ont encore besoin de moi ici. Je ne remettrai les pieds au Cameroun que le jour où le vent de la Renaissance commencera à y souffler, avec le Pr Maurice Kamto aux commandes. », pouvons nous lire sur sa page Facebook ce samedi 28 octobre 2023.

« Pour tous ceux qui m’ont demandé si je viendrai, sachez que c’est une grande épreuve de rater la Convention de mon parti, mais ce n’est que partie remise. Mais ici, d’où je suis, je continuerai à en faire la publicité, en soutenant évidemment la candidature de notre champion, pour sa réélection à la tête du MRC, MK, le SEUL capable de maintenir le bateau à flots » a t-elle conclu.