FRANCE :: Le TOC ou trouble obsessionnel compulsif de l’amour

Assa Djelou est une thérapeute diplômée en sciences humaines et sociales mention Psychologie cognitive avec une spécialisation en thérapie cognitive/ comportementale et la thérapie intégrative. Elle est la fondatrice de l’entreprise et l’association Désire et Deviens depuis près de 11 ans et est expérimentée dans l’accompagnement émotionnel de par sa spécialisation dans la thérapie cognitive et comportementale. Formation qui aborde les problèmes émotionnels et leurs interrelations avec les comportements et les cognitions. Dans cet article elle nous apportera son expertise concernant la dépression.

Quelle est la définition du TOC de l’amour ?

L’être humain a l’air par nature, destiné à créer des interactions avec son entourage et à chercher l’attachement de façon spontanée. Cependant, il existe des cas où naît pour plusieurs raisons différentes, un rejet de ce besoin d’attachement souvent appelé la peur de l’engagement ou TOC de l’amour. Aussi, il convient de s’interroger sur la définition même de cette peur. Selon Assa, Le TOC de l’amour (ou ROCD pour Relationship Obsessive Compulsive Disorder, en anglais ) est un trouble obsessionnel compulsif sur le couple. Lorsque, dans le cadre du couple en particulier, l’un des deux partenaires (homme ou femme) craint de s’investir dans la relation. Miné par les doutes et les angoisses, il développe un rapport anxiogène vis à vis de sa relation et de l’engagement que représente cette relation.

Comment se manifeste le TOC de l’amour ?

Le TOC de l’amour est une autre forme de peur de l’engagement. Pour développer cette assertion, la. psychologue Assa Djelou affirme : « Cette peur soulève bien souvent un faisceau de questions toxiques( dans la mesure où elles naissent de façon irrationnelle). Il s’agit de questions telles que :

Est-ce que je l’aime encore ?

Me plaît-il toujours autant ?

Est-il fait pour moi ?

Sommes-nous finalement bien ensemble ?

Ou au contraire des questions centrées sur une auto culpabilisation et un manque d’estime de soi au sein de la relation à savoir :

Est-ce qu’il ne va pas me quitter ?

Est-ce que je lui plais toujours ?

Est-ce que je fais assez pour notre couple ?

Autant de questions qui génère une angoisse importante chez la personne souffrant de ce TOC.

Quelles en sont les causes ?

L’origine d’un tel état peut tirer sa source de divers facteurs, notamment d’un traumatisme lié à un lien d’attachement insécure dans l’enfance.

Il peut être question de scènes ressenties dans l’enfance ou à l’âge adulte car certaines situations entraînent des déficits émotionnels de la part des parents. De ces déficits, découle un environnement oppressant et, à l’âge adulte, un manque de structure et de stabilité interne. Ces événements, sur le moment ressentis comme majeurs (bien que souvent oubliés par la suite), peuvent laisser des traces dans l’inconscient de l’enfant qui plus tard, rejettera toute forme d’attachement par peur de souffrir ou d’être abandonné.

Comment savoir que l’on souffre d’un toc de l’amour ?

Ce qu’il faut savoir, c’est que le toc de l’amour regroupe en réalité trois types de troubles psychiques :

L’obsession sur la relation de couple ;

L’obsession sur le partenaire ;

La phobie de l’impulsion ;

Ces 3 types d’obsessions regroupent des interrogations récurrentes sur toutes les questions concernant votre relation. Le partenaire qui en souffre est en permanence en train de se perdre dans des vérifications multiples et de douter de la légitimité de la relation de couple. En somme, toutes les dimensions du couple et des deux partenaires peuvent être concernées par le TOC de l’amour. Il s’agit notamment de l’apparence physique ; des valeurs et de la morale; de la sociabilité ; des capacités intellectuelles ; des émotions et des sentiments ;et aussi de tout autre type de compétences.

Quand savoir si je dois consulter un spécialiste ?

Le TOC de l’amour est un vrai poison dans votre relation dans la mesure où, à force de questions et de doutes, un sentiment de tristesse naît et alimente une peur de l’abandon qui finit ironiquement par détruire la relation des 2 partenaires. Pour sortir du TOC du couple, Assa souligne l’importance de reconstruire la structure interne. Et soutient : « En tant que professionnel nous travaillons pour établir nos propres valeurs et critères. »

L’identification du trouble peut s’effectuer notamment par la thérapie par l’écriture afin d’accompagner le sujet à une observation bien plus rationnelle de ses schémas de pensées. Aussi, avant tout, il est essentiel et primordial de retourner dans l’enfance afin de comprendre l’origine du problème et de permettre au sujet d’entrer dans un schéma d’acceptation ou de pardon, pour comprendre l’automatisation de ses craintes et de cette anxiété. Assa nous explique qu’il est important de stimuler les autres sphères de la vie du patient ( cadre socioprofessionnel, familial, etc…)afin que le patient ne soit plus focalisé sur sa douleur et ses obsessions. Aussi, il faut également un véritable travail sur la perception du partenaire dans la relation dans l’objectif de réapprendre à faire confiance de la bonne manière avec ce partenaire. Il vous faut vous recentrer sur vous et vivre une vie pleine de passion, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la relation.

Assa Djelou diplômée en science humaine et sociale spécialisée en thérapie cognitive et professionnelle de la psychothérapie, dispose d’outils pour vous accompagner avec la thérapie comportementale et cognitive afin de revoir certaines habitudes qui peuvent vous mener à être dans cet état de souffrance.

