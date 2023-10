Les Camerounais hein, que Dieu vous garde ! :: CAMEROON

Depuis un certain moment, je n’éprouve plus d’empathie pour le peuple camerounais, et cela quelles qu’en soient les difficultés et les tragédies que mes compatriotes vont rencontrer. Et vous savez pourquoi ? C’est parce que c’est Dieu Lui-même qui les garde…

Les accidentés hein, que Dieu vous garde !

Parfois tu vois des gens qui sont accidentés ici au Cameroun hein, jusqu’à tu veux même déjà avoir un peu pitié d’eux. Mais quand on va te démontrer que les bendskineurs roulent comme des marabouts, quand on va t’expliciter comment nos apprenti-motards accélèrent stupidement sur nos mauvaises routes, tu vas comprendre pourquoi généralement ils se retrouvent toujours en bas des roues d’un camion…

Les accidentés camerounais hein, je n’ai plus pitié de vous ! Autant les femmes qui bâchent sur une vieille moto avec leurs trois petits enfants et le chauffard qui est un Babana, que les conducteurs clandos qui surchargent huit personnes obèses dans une petite voiture de tourisme, et qui n’a même pas la capacité de contenance d’une Toyota Yaris.

Et pendant les voyages interurbains, c’est grave ! Tu vois soixante-dix passagers adultes qui ont bradé leur sort au démon Hadès, tellement ils encouragent le chauffeur de bus à multiplier les excès de vitesse et les mauvais dépassements : « Dis donc, nous sommes pressés ! On doit arriver à Bertoua avant 18 heures. » Sans parler de nos véhicules qui sont très mal entretenus, de nos axes-lourds qui sont plus légers que le contre-plaqué des habitations de Ntaba-Nlongkak, de nos comportements répréhensibles tels que la conduite en état d’ivresse, la fatigue et le surmenage, la non-maîtrise du Code de la route, la négligence, l’inconscience, la clandestinité, etc.

Les féminicides hein, que Dieu vous protège !

J’ai toujours dit aux femmes camerounaises que si un homme te gifle dès le premier jour, il faut aller faire ta valise et retourner immédiatement chez tes parents avec tous tes bagages.

Bon, j’exagère un tout petit peu. Mais si un homme que tu viens de rencontrer commence déjà à t’administrer de bonnes paires de claques, il faudra sérieusement commencer à t’interroger. Car les féminicides commencent toujours par des féminigifles. Ensuite ça devient une petite bastonnade de rien du tout, ensuite le gars te coupe la chandelle devant certains membres de ta famille et certains amis, et enfin il te frappera avec un couteau, une machette, un pilon, un tournevis, un coup de poing ou un coup de feu. Car j’ai déjà vu un type qui avait tué sa femme avec un vieux fusil de chasse qu’il avait méticuleusement dissimulé dans son magasin…

Sérieusement hein, je n’ai plus pitié des femmes qu’on assassine sauvagement dans les ménages. J’assiste à leurs deuils et leurs enterrements, et je mange tranquillement mon pain salé avec les arachides grillées. Parce que parfois tu vois une femme qui provoque expressément son mari Pierre La Paix Ndamè, et qui le pousse à la violence. Parfois tu vois les femmes d’une certaine tribu —que je ne vais pas citer ici— qui te disent carrément que « Si mon mari ne me frappe pas, cela signifie qu’il ne m’aime pas ! » (sic) Parfois tu es déboussolé de constater avec quel naturel certaines femmes sont dangereusement violentées dans leur foyer conjugal, presque tous les jours, mais ce sont elles qui font encore à manger et qui viennent servir la viande de crocodile sur la table de leur bourreau de mari. Parfois ça m’insupporte, de voir une femme qui a les yeux tout rouges et des commotions sur tout le corps, essayer de t’expliquer qu’elle reste encore dans ce « mariage-là » pour l’éducation de ses enfants. Parfois c’est bien évident que son partenaire est un voleur, un violeur, un brigand des grands chemins et potentiellement un assassin notoire, mais c’est pourtant cette pauvre femme naïve et insouciante qui sera toujours là pour le couvrir, et pour lui déterrer d’inénarrables justificatifs. Et vous voulez que moi, je laisse mes bières et mes ambiances pour venir commencer à pleurnicher sur des femmes qui ont choisi leur propre mort ?

Les gens qui sont malades ici au Cameroun hein, que le bon Dieu veille sur vous !

On ne souhaite pas la maladie. D’ailleurs, personnellement je considère que la santé et le plus riche capital qu’un homme puisse posséder. Et de très-très loin…

Mais tu vas voir des gens ici au Cameroun, à la santé précaire, se comporter comme si le monde entier leur appartenait. Tu vas voir des gens avec une telle négligence sanitaire, une telle absence de soins médicaux, que tu vas commencer à penser comme eux que « La saleté ne tue pas l’homme noir », ou encore que « C’est Dieu qui va décider si ce sera ton jour de mourir ou pas »… Wandafut !

Sincèrement hein, c’est Dieu qui vous protège ! Parce que je ne comprends pas comment dans tout un pays, toute une République, plus de 90 % de la population se ravitaille exclusivement avec les médicaments de la rue ! L’automédication est devenue une norme, et c’est tout le monde qui devient subitement un généraliste lorsque quelqu’un d’autre vient lui déclarer sa pathologie. Les gens tombent encore malades du choléra, simplement parce qu’ils ne savent pas se laver les mains. Les gens accumulent les indigestions intestinales et les gastro-entérites, simplement parce qu’ils ne savent pas nettoyer les fruits qu’ils consomment, ou alors faire bien cuire les aliments qu’ils mettent au feu. Les gens arrivent dans une festivité quelconque et ils veulent tout manger à la fois, sans même chercher à savoir dans quelles conditions ces nourritures-là avaient été conditionnées et préparées.

Et puis, il y a ceux qui se foutent pas mal de leur propre traitement. Quand tu oses te préoccuper de leur maladie, ils vont te répondre que « Ça va guérir tout seul ». Quand tu essaies au moins de les conduire à l’hôpital ou de les faire consulter par un médecin spécialisé, ils préfèrent se référencer à la petite infirmière non diplômée du sous-quartier. Ils vont te dire que la consultation à l’hôpital coûte encore très cher, mais entre-temps ils dépensent des fortunes dans les snack-bars pour s’acheter des vins, des liqueurs, des bières étrangères, des chichas, des bouteilles de whisky et que sais-je encore…

Les victimes de la pauvreté, que Dieu vous donne l’argent !

Quand je vais parler comme ça les gens vont croire que je suis déjà riche, alors que manifestement je suis pauvre comme eux. Mais moi je n’attends pas que Dieu me donne de l’argent. Je n’attends pas que mon voisin me prête de l’argent. Je n’attends pas que l’un de mes amis d’enfance devienne milliardaire ou bien ministre (d’ailleurs c’est la même chose), puisque le principal symptôme de la pauvreté c’est cette éternelle complaisance à se réfugier derrière le sentiment de dépendance…

Les Camerounais sont majoritairement pauvres pour la plupart. Mais c’est parce qu’ils ont été mal formatés. Ils ont été conditionnés pour aller à l’école et pour rechercher du travail ensuite. Ils ont été formatés pour devenir des salariés qui n’ont aucune réelle ambition. Ils ne sont pas des créateurs de richesse, ils ne sont pas financièrement inventifs, et ils dilapident le peu d’argent qu’ils glanent dans de faux problèmes inutiles et bien souvent dans des futilités.

Si on vous montre ce que beaucoup de pauvres camerounais gagnent hein, vous serez très surpris ! Certains seraient même des multimillionnaires s’ils étaient simplement de bons gestionnaires. Certains ne seraient plus jamais pauvres de leur vie, s’ils savaient simplement faire de bons placements. Certains individus que je connais personnellement auraient déjà fui la pauvreté depuis très-très longtemps, si avec leurs revenus ils avaient pu épargner, investir, se former convenablement ou encore entreprendre intelligemment. Au lieu de porter tout cet argent et aller quémander le visa canadien, ou alors jouer aux jeux de hasard avec des sommes colossales qui auraient pu leur permettre de se mettre définitivement à l’abri du besoin.

La population camerounaise hein, que Dieu vous garde !

Donc depuis un certain moment, je n’éprouve plus aucune empathie pour le peuple camerounais, et cela quelles qu’en soient les difficultés et les tragédies humanitaires que mes compatriotes vont rencontrer. Et vous savez pourquoi ? C’est parce que c’est Dieu Lui-même qui vous protège…

Les Camerounais hein, que Dieu vous garde ! Quand vous-mêmes vous partez vous installer sur des terrains marécageux ou sur les versants des collines, c’est pour que qui vienne pleurnicher lorsqu’il y aura un éboulement ou bien des inondations qui pourront certainement dévaster toute votre famille ?

Les Camerounais hein, que Dieu vous protège ! Au lieu de se retrousser les manches et de vous battre comme tout le monde, vous préférez confier votre destin à Jésus-Christ et à 1XBet, sans jamais chercher à sanctionner les administrateurs qui conduisent la politique générale et l’économie de votre propre pays. Le peuple camerounais hein, que Dieu vous bénisse ! Puisque je ne peux pas m’inquiéter éternellement pour vous, alors que vous ne vous préoccupez pas d’abord de vous-mêmes…

Parce que moi je vois des Camerounais qui bâchent sur une moto en surnombre, et qui circulent dans la cité avec une vitesse incroyablement démentielle. Je vois des gens qui traversent la route en sifflotant, alors qu’il y a des véhicules dangereux qui circulent à côté d’eux. Je vois des gens qui meurent ici par négligence, et des malades qui décèdent à cause d’un simple petit médicament et pourtant ils ont beaucoup d’argent. Je vois des Camerounais insouciants, désabusés et même désintéressés. Ils ont fini par ne plus accorder la moindre importance à leur propre existence, mais je crois que vous savez dorénavant pourquoi.

C’est parce que c’est le bon Dieu Lui-même qui les surveille !