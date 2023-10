CAMEROUN :: 200 citations de Paul Biya : Manaouda Malachie a-t-il plagié Hubert Mono Ndjana ? :: CAMEROON

(Camer.be) - L’actualité de ce jour est faite d’interrogations sur : les citations de Paul Biya, les ordinateurs de Paul Biya, les poissons du lac Mbankolo et le combat Fury-Nganou.

Info Matin, un journal de Yaoundé ouvre sur la Publication des « 200 plus belles citations de Paul Biya » dont on donne la paternité à Manaouda Malachie, ministre bde la santé publique pour parler de « Entre plagiat et ‘’ atalaku ‘’ ».

Pour le journal, ‘’ Les 200 plus belles citations de Paul Biya ‘’, dont le ministre de la Santé publique s’attribue la paternité, serait, de l’avis de plus d’un observateur, un copier-coller de l’ouvrage ‘’ Les proverbes de Paul Biya ‘’ paru, en 1997, sous la plume d’Hubert Mono Ndjana.

En même temps, des mauvaises langues soutiennent que redoutant l’étau qui pourrait, à tout moment, se resserrer autour de lui, du fait de la mal gestion du fonds de solidarité de lutte contre le covid-19 dont il fut un important gestionnaire…

Une autre interrogation surgie au sujet Don présidentiel. Le journal Le Jour de Yaoundé s’interroge « A quoi ont servi les ordinateurs de Paul Biya ? ». Des années après la distribution des ordinateurs ‘’ Paul Biya higher education vision ‘’, certains réparateurs et apprenants estiment que cette dotation n’était pas adaptée aux besoins des étudiants. (Le Jour P.5) Eboulements de terrain : « Plus de 44 décès enregistrés à Yaoundé en 11 mois ». L’année dernière 16 personnes trouvaient la mort au quartier Damasse.

On se souvient aussi de la Catastrophe de Mbankolo, un quartier de la capitale Yaoundé qui a fait de nombreux morts, des dégâts matériels et des sans abri. A l’origine de ce drame, un éboulement de terrain suite aux eaux d’un lac dont la digue aurait lâchée. Ce lac de construction coloniale appartiendrait à un ministre en poste à Yaoundé. Vrai ou faux ? Toujours est-il que le journal L’Actu-Info revient sur le sujet avec une interrogation, « A qui appartiennent les poissons du lac de Mbankolo ? ». L’éboulement de terrain qui a englouti et fait plusieurs morts à Mbankolo suscite des étonnements sur les causes de cette catastrophe. Les populations accusent le propriétaire d’un lac qui demeure inconnu et serait à l’origine de ce drame.

Sur la place du marché et au sujet du prix de la Baguette de pain, La Meteo annonce que « Le gouvernement veille au réajustement des prix ». Le ministre du Commerce a sommé les boulangeries de baisser significativement et immédiatement les prix du pain, suite à la décrue des cours mondiaux du blé. Plusieurs enseignes locales répondent déjà à l’appel de Luc Magloire Mbarga Atangana.

En Sport et à la Fecalutte, « Le torchon brûle ».

A la faveur d’une élection truffée d’irrégularités grossières/criards, à la tête de cette fédération qui pourtant, commençait à engranger une série de grandes victoires, tant dans le processus de la vulgarisation de cette discipline à travers le triangle national que dans l’obtention des médailles olympiques ou du triomphe des athlètes camerounais dans les championnats continentaux ou internationaux se comptent à la pelle. Pus rien de marche... Ecrit la Lucarne Hebdomadaire

Entre Fury et Ngannou, « L’heure de vérité » sonnera dans quelques heures. La Voix des Jeunes écrit que Le combat de boxe très attendu entre Tyson Fury et Francis Ngannou se tiendra ce samedi 28 octobre à Riyard, en Arabie Saoudite, à partir de 19h.