Le leader de l'opposition camerounaise, Maurice Kamto, a récemment adressé un message d'encouragement à Francis Ngannou, le célèbre combattant camerounais d'arts martiaux mixtes, à la veille de son combat historique contre Tyson Fury en Arabie Saoudite. C'est via un tweet que Kamto a partagé ses vœux de succès à Ngannou, soulignant le caractère indomptable du peuple camerounais.

Le message de Kamto disait : « Force et courage à Francis Ngannou qui monte sur le ring ce samedi pour un combat de géants en Arabie Saoudite. Pense à d'où tu viens Francis, et n'oublie pas : impossible n'est pas camerounais. La Victoire est à ta portée. »

Cette déclaration de soutien de Kamto reflète le sentiment de fierté et d'unité au Cameroun à l'égard de Francis Ngannou, qui est devenu une figure emblématique du pays grâce à sa carrière exceptionnelle dans les arts martiaux mixtes. Ngannou est né au Cameroun et a gravi les échelons de son sport pour devenir champion des poids lourds de l'Ultimate Fighting Championship (UFC).

Son combat contre Tyson Fury a suscité une grande attention médiatique et l'excitation parmi les fans du monde entier. Ngannou représente une source d'inspiration pour de nombreux jeunes camerounais qui rêvent de suivre son exemple de détermination et de succès.

Le tweet de Maurice Kamto rappelle également le slogan populaire "impossible n'est pas camerounais", qui incite à croire en ses capacités, à surmonter les obstacles et à atteindre les sommets. La victoire de Francis Ngannou dans ce combat serait un moment historique pour le Cameroun et une source de fierté pour toute la nation.

Le combat entre Francis Ngannou et Tyson Fury est attendu avec impatience, et les Camerounais du monde entier seront derrière leur champion, espérant qu'il poursuivra sa série de victoires et accomplira l'impossible une fois de plus.