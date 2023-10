CAMEROUN :: Présidence du SDF : le remplaçant de John Fru Ndi sera connu demain :: CAMEROON

(Camer.be - Yaoundé) - Le Palais polyvalent des sports de Yaoundé (Paposy) abrite du 27 au 28 octobre, le 10e congrès ordinaire du Social democratic Front, pour l’élection du nouveau président du parti et des membres du NEC.

Le 10e congrès du SDF se tient sur le thème « Ensemble, transformés et plus déterminés ». Des militants des circonscriptions électorales des 360 arrondissements, des coordonnateurs des 58 départements et des 10 régions ont pris d’assaut l’arène du Paposy, qui grouille déjà de monde.

En attendant le moment fatidique, des responsables de l’organisation procèdent depuis ce matin à l’enregistrement et à l’accréditations des militants. D’après l’un des responsables, c’est cette opération qui déterminera le nombre de militants devant participer au vote du président. Il en est de même pour le mode de scrutin qui sera discuté aujourd’hui.

Au constat général, les trois candidats peaufinent leurs stratégies. Il s’agit de Josua Osih, Golden Zama et Chewa.

Ce congrès se tient après moins de cinq mois des obsèques du fondateur du parti, candidat malheureux à plusieurs élections présidentielles, Ni John Fru Ndi. Se sentant déjà fatigué, Fru Ndi avait désigné le député Josua Osih pour challenger le candidat du Rdpc, Paul Biya, lors de l’élection d’octobre 2018. Osih avait occupé la 4e place, très loin derrière Paul Biya, Maurice Kamto du MRC et Cabral Libii du PCRN.

Golden Zama, « je vais gagner »

L’un des deux challengers de Josua Osih, Golden Zama, sait déjà qu’il sera le prochain président du Social democratic Front (SDF).

Il renseigne être militant de la circonscription de Limbe dans la région du Sud-ouest et natif du Nord-ouest. Golden Zama rappelle qu’il est très aimé et très suivi par les militants à la base.

Des membres du parti reconnaissent qu’il a fait le tour du pays pour les rencontrer et présenter son programme. Il dit qu’il mettra un fonds pour le financement des projets des jeunes et des femmes qui sont selon lui, des couches de la société qui peinent à se démarquer. A ses côtés, l’on recouvrent les très proches du fondateur du parti, Ni John Fru Ndi.