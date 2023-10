Bromate de potassium : l'Anor du Cameroun avertit les boulangers et prévoit des sanctions :: CAMEROON

L'Agence des Normes et de la Qualité (Anor) du Cameroun tire la sonnette d'alarme concernant l'utilisation illégale et dangereuse du bromate de potassium par certains boulangers pour donner une apparence dorée à leur pain et augmenter son poids. Cette pratique est non seulement illégale mais met également en danger la santé des consommateurs.

L'utilisation de bromate de potassium dans la fabrication du pain est interdite en raison de ses effets nocifs sur la santé humaine. Le bromate de potassium est un produit chimique potentiellement cancérigène et sa présence dans les produits alimentaires est strictement réglementée.

De nombreux boulangers utilisent illégalement cette substance chimique pour améliorer l'apparence de leur pain, ce qui peut attirer davantage de consommateurs et augmenter leurs bénéfices. Cependant, cette pratique met en circulation du pain qui ne respecte pas les normes de qualité et de sécurité alimentaire.

Le directeur général de l'Anor, Charles Booto à Ngon, a exprimé sa préoccupation quant à ces pratiques et a averti que des sanctions seront prises à l'encontre des boulangers qui enfreignent la réglementation.

Luc Claude Mamba, chef de la division communication, de la promotion et de l'accompagnement de l'Anor, a souligné que la lutte contre l'utilisation du bromate de potassium dans la fabrication du pain ne date pas d'aujourd'hui. Des normes strictes ont été établies depuis 2003 pour garantir la qualité du pain, mais des enquêtes récentes ont révélé que de nombreux boulangers continuent de violer ces normes.

Mamba a également noté que certaines boulangeries opèrent en dehors de toute réglementation, échappant ainsi aux contrôles de conformité. Il a souligné que l'Anor mène régulièrement des enquêtes sur le terrain pour identifier et sanctionner les contrevenants, mais que certaines boulangeries trichent après avoir obtenu un certificat de conformité.

Il est essentiel que les autorités compétentes veillent à ce que les normes alimentaires et de sécurité soient respectées pour protéger la santé des consommateurs et garantir la qualité des produits alimentaires. Les consommateurs doivent également rester vigilants et privilégier les produits de boulangeries certifiées et réputées pour leur qualité.

La lutte contre l'utilisation du bromate de potassium dans la fabrication du pain doit se poursuivre pour garantir la sécurité alimentaire et la santé de la population.