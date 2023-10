CAMEROUN :: Scandale de Détournement : 2 Milliards FCFA Volés au Ministère des Postes et Télécommunications :: CAMEROON

Une nouvelle affaire de détournement de fonds secoue le Cameroun, mettant en lumière un prétendu programme spatial au cœur du scandale. Alors que le pays fait face à des défis majeurs, notamment l'absence d'autoroutes, des révélations choquantes révèlent comment un projet a été détourné pour servir les intérêts personnels, au détriment du bien-être du peuple camerounais.

Le 20 octobre 2023, un marché d'une valeur de 2 milliards 12 061 089 FCFA a été attribué à un groupement de bureaux d'études techniques, composé d'EUROCONSULT, INTEGC SARL (une entreprise camerounaise spécialisée dans le développement des infrastructures routières), et DIGIGLOBE (une entreprise camerounaise spécialisée dans les technologies informatiques).

Ce marché, intitulé "Mise en Œuvre d'un Programme Spatial au Cameroun," avait pour objectif la réalisation d'une étude technique approfondie en vue de l'implémentation d'un programme spatial au Cameroun. Cependant, ce qui est particulièrement choquant, c'est que ce marché a été passé de gré à gré, sans appel d'offres ni compétition, suscitant ainsi de vives critiques.

La véritable histoire révèle un acte de vol intellectuel inquiétant. Un Camerounais originaire de Maroua, détenteur des nationalités hollandaise et norvégienne, et docteur ingénieur spatial, a pris sa retraite de l'Agence Spatiale Européenne où il occupait le poste de Directeur des Études. Conscient de l'importance de son expertise pour le Cameroun, il a offert de réaliser une étude de faisabilité sur un projet spatial, sans percevoir aucune rémunération. Pourtant, il aurait dû être rémunéré pour un tel service, car les études de cette envergure représentent des investissements considérables.

Cependant, le scénario prend une tournure encore plus sombre. Une fois le rapport d'étude produit par le spécialiste, les autorités camerounaises du ministère des postes et télécommunications ont récupéré les résultats pour ensuite les utiliser comme base pour passer un marché de 2 milliards de FCFA, attribué aux sociétés qui ne possèdent aucune compétence en matière spatiale. Ces entreprises sont actives dans des domaines tels que la construction, le conseil en stratégie, et la création de sites internet.

Ce détournement de fonds de 2 milliards de FCFA soulève de sérieuses questions sur la gouvernance et la gestion des ressources publiques au Cameroun. Il est impératif de rendre des comptes sur l'utilisation des fonds publics, en particulier lorsque des projets de cette envergure sont concernés. Ce scandale met en lumière les pratiques malveillantes de ceux qui s'emparent des projets et des ressources destinés au développement du pays à des fins personnelles, sapant ainsi la confiance du public envers les institutions gouvernementales.

Il revient maintenant aux autorités compétentes de mener une enquête approfondie sur cette affaire, d'identifier les responsables de ce détournement de fonds, et de prendre des mesures pour prévenir de telles pratiques à l'avenir. La transparence, la responsabilité et la bonne gouvernance doivent être les piliers de toute gestion responsable des ressources publiques.