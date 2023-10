CAMEROUN :: PAUL BIYA AU SCANNER DU GABONAIS TRISTAN AKUÈ :: CAMEROON

On ne peut écrire sur S.E Paul Biya si on n'est divinement inspiré. On ne peut écrire sur S.E Paul Biya si on n'est Angéliquement auréolé. On ne peut écrire sur S.E Paul Biya si on n'est ancestralement impulsé. On ne peut écrire sur S.E Paul Biya si on déifie les créatures plutôt que le Créateur.

Oui, le Gabonais TRISTAN AKUÈ a osé écrire sur le Sage d'Afrique, le Mendiant de la Paix au superlatif. Oui, le Gabonais TRISTAN AKUÈ a osé passer le Président Paul Biya au scanner, la diversité du Cameroun au microscope, et la fierté du continent 237 au rayon-x. Oui, le Gabonais TRISTAN AKUÈ a osé écrire le livre intitulé :

''PAUL BIYA OU LA CLAIRVOYANCE À LA TÊTE DU CAMEROUN ''

Ce livre de 174 pages regorge de 7 chapitres et des titres aussi passionnants, rebondissants que croustillants.

Le chapitre 1 s'intitule : ''Un homme charismatique à la tête du Cameroun".

Le chapitre 7 conclue par :" Un croyant à la tête du Cameroun ''. Tout un symbole doublé d'une symbolique tout en osmose et en symbiose.

La rétrocession pacifique de la péninsule de Bakassi au Cameroun le 14 Août 2008 y est mis en relief.

La diversité culturelle du Cameroun y est rehaussée.

Les projets structurants ainsi que les grandes réalisations du Président Paul Biya y sont claironnés et martelés avec des photos évocatrices à l'appui.

Cerise sur le gâteau, les grandes œuvres salutaires et salvatrices de Madame Chantal Biya y sont étoilées et étincellées.

''PAUL BIYA OU LA CLAIRVOYANCE À LA TÊTE DU CAMEROUN ''.

Un livre adorable à lire et à conserver abyssalement sous son oreiller. Un beau cadeau-sésame pour l'An 41 de S.E Paul Biya comme Chef de l'État du Cameroun.

MORCEAUX CHOISIS :

''Il importe de mentionner que l'Afrique a connu des leaders charismatiques tels que Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Nelson Mandela qui avaient pour dénominateur commun le soucis de la restauration de la dignité de l'homme africain et la recherche constante de son épanouissement.

Paul Biya fait partie de ces très rares Chefs d'États africains qui ne ménagent aucun effort pour la défense des valeurs fondamentales telles que la morale, le travail bien fait, le développement harmonieux et durable de son pays, l'unité africaine, etc.

Son action politique et l'expression de toute sa vie s'inscrivent dans la même philosophie que celle des leaders suscités. Son combat inlassable pour le bien-être des populations a pour levier la rigueur et la moralisation.

Le Chef d'État camerounais est un modèle de gouvernant en ce qu'il place l'homme au centre de son action. De cette action se dégage la thèse du ''spiritualisme culturel '' qu'il évoque dans son livre intitulé : ''Pour le Libéralisme Communautaire ''. (À lire, Page 21)

(...) ''C'est le lieu pour moi d'exhorter la jeunesse africaine (majoritairement au sein de notre continent), à lancer un appel solennel à son endroit, ainsi à nos leaders et gouvernants, à tous ceux qui souhaitent et croient en un avenir, en la dignité des citoyens de notre continent, de s'approprier la vision de Paul Biya.

Un homme d'État charismatique, comme en témoignent ses choix judicieux pour son pays.

Un homme de paix plein d'audace et d'ambition. Un leader africain et camerounais d'exception au regard de ses convictions inébranlables et sa foi profonde en l'avenir de son pays.

Un croyant convaincu. Tous se souviennent de ces premiers mots lors de son accession à la magistrature suprême :"Je ne faillirai point '', affirmait-il, signe de la témérité qui caractérise cet homme au grand destin.

Au bout du compte, nous pouvons affirmer que Paul Biya est un homme au service de l'homme''.

ZOOM SUR L'AUTEUR

TRISTAN AKUÈ est un jeune africain de nationalité gabonaise ( près d'Oveng). Il est titulaire d'un diplôme de Technicien supérieur en art et techniques de l'audiovisuel de l'Institut de Formation et Conservation du Patrimoine Audiovisuel du Cameroun.

Actuellement, il est en service au Ministère de la Communication du Gabon.

Il poursuit également une formation pastorale en relation avec des évangélistes de Corée du Sud de la Life Word Mission.

Étant croyant et pratiquant, l'auteur affirme que ce livre est d'inspiration divine comme l'est la Bible et le Coran.

Les générations passent mais, cet ouvrage traversera le temps et permettra de découvrir ou redécouvrir l'Homme Biya et son œuvre colossal.

Enfin, nous trouvons un homme, non camerounais mais, Africain n'appartenant pas aux hautes sphères politico-administratives, de plus, avec conviction et démonstrations, dit de Paul Biya qu'il est un Grand Homme.

Par MALCOM BARNABÉ PAHO, Journaliste, Directeur de Publication du Journal Midi Libre Hebdo et Président national du Comité du Prix Baobab Africa, YaoundéPAUL BIYA AU SCANNER DU GABONAIS TRISTAN AKUÈ

