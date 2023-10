CAMEROUN :: LE COMBAT SUR QUELLE CHAÎNE ? :: CAMEROON

Est-il possible que les Lions Indomptables disputent la finale de la Coupe du monde et à quelques heures du match, les camerounais du Cameroun ne sachent sur quelle chaîne de télévision ils regarderont le match ? Impossible ! Il y aurait même des bagarres et des mises en gardes des télévisions « musclées » contre celles « chétives » spécialistes du piratage du signal. Bref, il y aurait une telle ambiance que même les Consultants de génies auraient déjà repassé les vestes, alerté les fans sur les réseaux sociaux et dans leurs quartiers. Mais à 48 heures de la finale de la Coupe du monde de boxe, pour laquelle un Camerounais est présent, personne ne sait sur quelle chaîne le combat sera diffusé.

Disons donc le tout de suite, il est possible que les camerounais sur le territoire camerounais ne voient pas ce combat en direct. Ni les grands bouquets, ni les télévisions camerounaises ne semblent préoccupées par cette actualité. Soient elles ont toutes désespéré, soient elles cherchent encore le lien pirate pour « l’exclusivité ». Plus grave, mêmes les super annonceurs dont Ngannou est l’égérie et qui l’affichent avec fierté sur les panneaux géants, ne semblent être sous pression. Les mêmes qui sont capables de créer la promiscuité sur les plateaux pour un match banal des Lions Indomptables et le brander jusqu’à jouer les spécialistes d’analyse des matches. Montrez au moins que vous êtes sérieux en offrant aux camerounais cette soirée mémorable.

Mais il y’a quelque chose qui est au moins clair, le paysage audiovisuel n’est pas à la hauteur des défis ,des attentes du public et des grands enjeux. Rentrer dans la bataille des droits de retransmission,et afficher leurs ambitions. Il n’est pas possible que NGANNOU soit nigérian et qu’aucune télévision ne se colle à l’événement. Mais les télévisions à leur décharge, sont prisonnières du marché de la publicité. Ces « annonceurs » que vous voyez là, ne sont même pas capables de respecter un tel investissement s’il était fait. Ils proposeraient de la monnaie de singe pour les plus gentils ou des goodies pour les plus inspirés. Même ceux pour qui ils est l’égérie. Et c’est cela le problème.

Mais comme pour les Lions Indomptables où le Trésor public est capable des gymnastiques de toutes sortes pour la « paix sociale », nous attendons au calme, le combat de Francis NGANNOU sur la télévision de nos impôts. Hey! Toi petit câbleur, calme tes instincts. On sait que tu traques pour nous le lien de diffusion. Mais on espère mieux. À samedi !