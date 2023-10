CAMEROUN :: DEMARRAGE DU PROJET DU FER DE MBALAM, PAUL BIYA LE VRAI KATIKA :: CAMEROON

Après la signature d’un mémorandum entre le ministre des transports du Cameroun, et un groupe AustSino et Bestway Finance Ltd, cinq nouvelles entreprises publiques chinoises avaient souhaité rejoindre le consortium. Il s’agissait de Yiantian Port entreprise publique chinoise spécialisée dans la construction du terminal minéralier ,China Railways Corporation Co (CRCC), entreprise publique chinoise spécialisée dans la construction des chemins de fer , Metallurgical Construction Corporation (MCC) entreprises publique spécialisée dans exploitations des minerais de fer , la China Baowu Steel Group entreprise publique ancienne Baosteel , c’est le plus grand fabricant d'acier de Chine , pour la transformation du fer , et enfin Shanghai Tsingshan Mineral Co Ltd, distribution et transport de métaux à travers le monde, entreprise publique base à Shanghai. Toutes appartenant à l’état chinois.

Dans son communique rendu publique par la présidence de la république révélant l’intérêt pour ces entreprises chinoises, il était mentionné qu’il reviendrait à la Sonamines de gérer le processus de leur intégration dans le consortium.

Sans doute une cartouche que le président Paul Biya réservait tant aux australiens de Sundance qu’à la mafia administrative qui s’était accaparée du projet .Car c’est en Mars 2006 que Sundance est arrivé au Cameroun .La troisième plus grande réserve de fer au Monde ,Mbalam-Nabeba tombait entre les mains d’une junior australienne , une start-up sans expérience dans le domaine, avec pour actionnaires dans ce projet entre autres un ex ministre des mines du Cameroun , son épouse, un fils de général .

Une fois ministre de l’économie en 2009, l’actuel patron des finances avait récupéré le projet en qualité de président du comité de pilotage jusqu’à la convention minière signée en 2012. Une convention minière fera rêver les camerounais et le président Biya en personne. Ayant pris conscience qu’il s’agissait d’un bluff, le président Paul Biya avait envoyé son premier ministre Philemon Yang en Chine pour une mission de VRP auprès d’entreprises publiques chinoises. Un deal avait été celle entre l’état chinois et le Cameroun sur ce projet.