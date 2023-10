CAMEROUN :: Reconnaissance : Martin Tchaleu porté au panthéon :: CAMEROON

Le patron de Luxury Furniture Cameroon a reçu le prix de "The Best Development" pour la promotion de l’ameublement et la transformation du bois au Cameroun.

Grande fût la surprise pour ce digne fils du pays, originaire de la région de l'Ouest Cameroun. Les observateurs de la scène mondiale ne se sont certainement pas trompés en portant leur dévolu sur ce jeune industriel qui travaille dur au quotidien.

L'homme à la tête de luxury furniture Cameroon une entreprise dans le secteur de la transformation du bois, spécialisée dans la fabrication des meubles ( canapés, salons, cuisine moderne, lits etc...) reconnu à l'échelle internationale.

Un accent est mis sur le respect des normes internationales en matière de fabrication des meubles.

En mettant sur pied cette société, Martin Tchaleu, accompagne les pouvoirs publics, à promouvoir l'industrialisation du bois dans notre pays.

En recevant son ” CERTIFICAT OF THE BEST DEVELOPMENT" devant un impressionnant parterre d'invités et de ses employés, au cours de son message de circonstance, la Présidente Exécutive de l'Organisme internationale THE MOVEMENT, Mary Junkers a justifié ce choix, pour elle le plénipotentiaire a été majoritairement choisi, eu égard à sa participation au développement de l’ameublement pour l’émergence de l’Afrique, son activisme qui lui fit bénéficier du savoir faire de l’occident pour le transposer au Cameroun.

Ce fut également l'occasion pour Martin Tchaleu de dire « c'est un pied sur l'accélérateur » pour ainsi traduire les encouragements qu'il reçoit de cet organisme qui viendront à coup sûr, booster toute l'équipe qui l'accompagne dans ce processus de développement de l'ameublement.

Ce prix vient donc consolider et confirmer que « ce que nous faisons est apprécié et encouragé» a t il renchérit avant d'ajouter que les efforts conséquents continueront ainsi à être déployés pour d'avantage satisfaire les différents clients.

Le patron de Luxury Furniture Cameroon a tenu à dédié ce certificat à l'ensemble des ses collaborateurs qui travaille sans relâche au quotidien pour permettre à leur structure d'atteindre les objectifs fixés.