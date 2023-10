CAMEROUN :: Ruben BINAM répond à l'épineux problème de la musique live via son projet: Live music corner. :: CAMEROON

Valoriser les talents,les métiers connexes à la musique, référencement des valeurs du Cameroun et d'Afrique, participer à la chaîne des transmissions inter générationnelles sont quelques points cruciales aux quels se greffent ce projet musical et artistique porté par le directeur artistique, promoteur du concept «Live Music Corner» Ruben BINAM, par ailleurs promoteur du Centre Culturel Ubuntu, et du label de production Alizé Équateur records .

Soulignons que la première édition a eu lieu le 28 septembre dernier avec en tête d'affiche l'artiste Ruben BINAM, l'un de ses premiers concerts au devant de la scène du haut de ses 30 ans de carrières musicales a- t'il précisé .

Il était donc tant pour ce dernier de présenter à la presse ce 26 octobre ce nouveau bébé qu'il nourrit de plus belle lurette, ce projet vise à mettre en lumière les figures emblématiques de la musique au Cameroun et à l'international.

Live Music Corner est un projet née de 3 entités : Alizé Équateur records, H Production, Brotherhoods, avec pour objectif majeur d'apporter une contribution afin de faire vivre le «Live» de manière technique et conceptuelle.

L' observation de la scène musicale Camerounaise ces derniers années laisse à désirer, beaucoup de jeunes artistes pour la plupart «ne font pas des scènes Live», d'aucun refusent carrément de se former auprès des professionnels de cet art musical ( soit par manque de connaissance , ignorance ou par effet de Starmania ) qui nécessite beaucoup d'acuité.

La récente prestation de l'artiste KRYS M au «Trace Awards» devenu virale sur le web vient tirer la sonnette d'alarme non seulement pour les artistes eux même mais également pour la chaine de production musicale Camerounaise (Managers, producteurs etc.) , pourtant bourrée de talents qui nécessite un suivi et un encadrement ; Live Music Corner vient ainsi apporter sa pierre à l'édifice avec cette particularité au delà des scènes Live un suivi en terme de formation , renforcement des capacités des artistes( chants, techniques vocales,présence scénique etc.) avec en amont la production des contenus audiovisuels qui pourront être mis à la disposition des chaînes de télévisions , certains promoteurs de festival sur la scène nationale et internationale question de vendre et de montrer le riche potentiel artistique du Cameroun un volet qu'assurera la maison de production H Production piloté par DAGO .

Précisons que la deuxième édition du Live Music Corner ce 26 octobre au Centre Culturel Ubuntu situé en face de l'hôtel Mansel de Yaoundé déroule le tapis ce soir à l'une des plus belles voix que compte la scène musicale Camerounaise et même international TONTON MARCEL natif de la région du nord- ouest, il débute véritablement sa carrière musicale dans les années 1982 au côté de sa tante Liza NGWA.

Avec son premier groupe musicale les Black Roots il chemine au côté de l'artiste BÉBÉ MANGAS de regretté mémoire ; 12 ans de carrières avec le groupe le Kemit 7 de Ruben BINAM, 3 albums à son actif ,plusieurs Singles actuellement en studio pour la production d'un album de 11titres voilà ainsi présenté le parcours professionnel en 25 années de carrières musicales dans l'ombre pour cet icône donc le répertoire musicale repose sur 2 styles musicaux : «Panafricaine et Afro Descendant» peu connue de la jeune génération, mais qui grâce à ce nouveau bébé sera mis en lumière vue la détermination de son producteur M. Ruben BINAM , un projet bien accueilli par l'artiste TONTON Marcel qui vient ansi répondre à l'épineux problème celui du manque «criarde des scènes Live»

Rappelons que les critères de sélection pour cette première mise en bouge sont assurées par le directeur artistique Ruben Binam, chaque mois il dévoilera à la presse et aux publics l'artiste en vedette dans le cadre du «Live Music Corner» . Un projet qu'on espère être pérenne malgré l'absence de sponsor et l'accompagnement des institutions,une occasion pour ces derniers de se rallier à la cause la musique live nourrit son homme sous d'autres cieux ,un combat que mène au quotidien Ruben Binam avec son groupe le Kemit 7 qui ne cesse de nous produire de belles mélodies à chaque rencontre selon les canaux du jargon musical.