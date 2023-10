CAMEROUN :: Sextape : Un policier dans les mailles du bourreau du sous-préfet de Garoua - Boulai :: CAMEROON

Depuis quelques jours, une vidéo mettrait en scène le sous-préfet de Garoua - Boulai, département du Lom- et- Djerem dans l'Est Cameroun, dans une relation sexuelle virtuelle avec une métisse, ébranle la toile.

Mais, visiblement, Jean Patrick ABENA n'est pas la seule victime de ce cybercriminel qui vraisemblablement est un homme, un Béninois ( 229 , indicatif téléphonique), mais opère des scènes de sextape par la vidéo d'une belle métisse. Depuis ce matin, une nouvelle victime, camerounaise, est en scène, avec la même vidéo de la métisse, dans une scène érotique : un inspecteur de police. La scène est identique à celle enregistrée lors de la sextape virtuelle avec le sous-préfet de Garoua - Boulai. Bien couchée, la métisse, nue, mais prenant le soin de dissimuler son visage, "offre" le reste se son corps au policier, en jouant notamment avec son vagin dont la main fait des va-et-vient incessants et érotiques, le tout aidé par une poitrine d'évasion. Au bout du fil, pour ce qui est un appel vidéo, l'inspecteur de police camerounais ne résiste plus aux gémissements de sa " partenaire", et n'hésite pas aussi à se prêter au jeu, en sortant son organe sexuel. Et le ticket est validé : vive le chantage et le harcèlement pour le paiement des rançons, afin de ne pas divulguer la vidéo pornographique !

Selon sa mise au point, le sous-préfet de Garoua - Boulai était sous le coup du chantage depuis le mois de juillet. Il parle d'un " montage facial", tandis que des vérifications disent qu'il s'agit d'une vidéo authentique, et que l'administrateur civil s'est fait piéger, et qu'il n'a qu'à être prudent à l'avenir, plutôt que nier une évidence.

Il convient de faire très attention sur les réseaux sociaux, avec ces cybercriminels qui passent pour des femmes, et obtiennent des vidéos nues de leurs victimes, pour ensuite les soumettre au chantage si les rançons exigées ne sont pas versées. Béninois, Togolais et Ivoiriens sont particulièrement indexés dans cette activité criminelle très prisée en Afrique de l'Ouest francophone.