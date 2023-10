CAMEROUN :: Formation: Partenariat entre l'Institut supérieur Kalata et le Collège Canada :: CAMEROON

Au cours d'une conférence ( session d'informations) tenue dans les locaux de l’institut supérieur international Kalata à Yaoundé, ce mardi 24 octobre 2023, les offres de formation du Collège Canada et de Hellenic American University à l'adresse des jeunes Camerounais, ont été présentées.

Un événement couronné par une signature de convention entre l'Institut supérieur Kalata et le Collège Canada. Un partenariat qui consacre pour ainsi dire, l’ouverture du groupe Kalata à l’international. Il s'agira dorénavant de de la mobilité académique des étudiants camerounais vers le Canada, et inversement.

La signature de convention entre les deux écoles, est le fruit de la visite de travail de quatre, qu’effectue Veronica Cartagenova, vice-présidente de Collège Canada ( Montréal et Toronto ), au Cameroun. Les deux pays étant officiellement bilingues, avec le français et l'anglais. Outre Yaoundé, la Canadienne a prévu une conférence à Limbe, dans l'une des deux régions anglophones du Cameroun.

Sur les motivations, Veronica Cartagenova a indiqué qu' « après la visite des encadreurs de Kalata à Montréal, nous nous sommes intéressés à cet institut dont la qualité des enseignements nous impressionne positivement. Nous voulons permettre aux étudiants de votre pays, d’avoir une carrière internationale» . Et Euroline Ntombou Piamo, directrice adjointe des Affaires académiques à l'Institut supérieur Kalata, de lui emboîter le pas : « ce partenariat permettra à nos étudiants d’être formés aux normes internationales, dans le but profond de développer non seulement le Cameroun, mais également les domaines qui tardent encore à éclore ». Une coopération salutaire.

Atouts d'une coopération

De la session d'informations de Yaoundé, il ressort que la coopération entre les deux écoles, facilitera, entre autres, l’admission directe des étudiants de Kalata pour des études à Montréal ; l’octroi des bourses d’études aux étudiants de Kalata désirant étudier au Canada; la possibilité pour les étudiants partis étudier au Canada, de travailler, parallèlement à leurs études, afin d'être à mesure de soutenir leurs parents dans le paiement de leur scolarité. À la fin de leurs études, des emplois leur seront assurés, du fait de très nombreuses opportunités, a expliqué Veronique Cartagenova.

Une université américaine en prime

Dans le même ordre d'idées, la coopération entre l’Institut supérieur Kalata et Hellenic American University, basée en Grèce et aux Massachussetts aux Etats unis d’Amérique, a été évoquée lors de la conférence de Yaoundé. En sus des mêmes avantages que le Collège Canada, l’institution universitaire américaine offre d’étudier à distance, moyennant le paiement de la moitié des frais de scolarité ; la possibilité d’étudier aux Etats unis d’Amérique ; la possibilité de participer à des séminaires réguliers d’une ou de deux semaines en Grèce ou au pays de l'oncle Sam.

La glorieuse réputation de l'institut supérieur Kalata

Créé en novembre 2012, avec son pôle de préparation aux concours administratifs et scientifiques, son pôle enseignement supérieur naît cependant en 2018. Ce dernier engendre le pôle mobilité internationale. Il s’agit bien sûr des études à l’étranger, les missions d’expertises, le service civique à l’international, le volontariat et le bénévolat à l’étranger. Autant d'atouts qui donne à l'Institut supérieur Kalata, d'être le tremplin idéal pour des études de jeunes Camerounais au Canada.