Trois mois avant la finale de la Coupe Africaine des Nations de Football CAN qui aura lieu en Cote d’Ivoire, Rigobert Song Bahanag, le manager sélectionneur des Lions indomptables, l’Equipe Nationale du Cameroun est sous les fourches caudiques des critiques.



L’élément déclencheur est la double défaite contre la Russie et contre Le Sénégal dans cadre des matches préparatifs de la CAN Cote d’Ivoire. Une pilule amère que les supporters des Lions indomptables ont de la peine à digérer. Du coup, les regards se sont tournés vers l’entraineur sélectionneur. Avec la question lancinante : Rigobert Song peut-il corriger les failles ? C’était d’ailleurs le thème de discussion de l’émission dominicale Club d’Elites sur vision4, une chaine de télévision émettant depuis Yaoundé, la capitale du Cameroun.

Avant le kik of d’Abidjan, il est temps de se poser les bonnes questions pour ne pas « taper poteau » comme disent les Ivoiriens. Aussi, Rigobert Song sera-t-il, au soir du 11 Février 2024, le premier Camerounais à offrir une coupe des Nations aux Camerounais ? Les spéculations sont allées sur son bilan comme manager sélectionneur : après 20 mois à la tête des lions, le compteur indique 16 matches joués, 4 victoires, 5 nuls, 7 défaites. Ce qui, pour Pinon Ongbwa, un des panelistes, lui donne une moyenne de 7,8/20. Suffisant pour se demander si Rigo est la bonne personne pour les lions de l’expédition Ivoirienne. A l’évidence, si le Sénégal, le principal adversaire du Cameroun dans le groupe de Yamousoukro est gonflé à bloc après sa victoire sur les lions indomptables, les Camerounais quant à eux veulent que Rigobert Song les rassure.

Cette confiance-assurance vient de Lucien Mettomo, un ancien lion, habitué de la haute compétition pour qui « Rigo est dans le canon de ce qu’on lui a demandé » Il en veut pour preuve la double qualification de ses poulains à la coupe du monde et a la coupe Africaine des Nation. Pour autant, Le sélectionneur Song remplit il valablement son cahier de Charge ? Jean Paul Akono, un autre entraineur de haut vol, Champion olympique aux J.O. « Sidney 2000 » et Champion d’Afrique de Football militaire estime qu’il ne faut pas se fier aux défaites « les matches de préparation n’ont rien à voir avec les matches de compétition » L’essentiel ici étant de juger les potentialités des joueurs pour avoir une idée du onze entrants et les remplaçants. Au demeurant et finalement, Rigobert Song aura le temps de tout mettre en place. L’important étant selon Akoue Domingo, un averti du football Camerounais, de « faire un bon casting ».