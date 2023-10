CAMEROUN :: Jean Michel Nintcheu lance son propre parti politique :: CAMEROON

(Camer.be - Douala) - A 48 heures de l'ouverture des travaux du congrès du Social Democratic Front (SDF), Jean-Michel Nintcheu, député a finalement décidé de réactiver son propre parti politique le Rassemblement pour la patrie avec une nouvelle appelation, Front pour le changement au Cameroun (FCC), crée en 1992 et qui avait signé une alliance avec le SDF, quelques mois après sa création.

Selon une note consultée par camer.be, le Front pour le changement au Cameroun (FCC) veut se positionner comme un « parti de combat et de lutte pour le changement au Cameroun ».

« Comme vous le savez tous, on a tous été déçus par la ligne politique choisie par notre ancien parti et ses dirigeants. Et davantage outrés par les nombreux exclusions qui ont vidé ce parti de ses cadres les plus importants; lesquels se sont regroupés au sein d’un objet politique qu’on a tous baptisé du nom de G27 en référence au nombre de cadres qui avaient été exclus. En réalité il y en avait plus. Ce faisant, ce groupe de travail a connu de nombreux mouvements en interne et il a fallu trouver la meilleure formule pour continuer à mener le combat pour les libertés et la démocratie au Cameroun », souligne Jean Michel Nintcheu.

Le FCC fait donc la part belle aux anciens du SDF et en particulier à Jean-Michel Nintcheu et au Groupe des 27 (G27), du nom des 27 cadres exclus en février 2023 du parti socialiste de John Fru Ndi.

Dans les prochains jours, un congrès du FCC est annoncé.