Le 08 octobre 2023, trois jours après l'attribution de médailles aux membres de la Task Force COVID-19 et de la CAN 2021, le Président Paul Biya a ordonné la reprise des auditions des membres de la Task Force COVID-19. Cette décision fait suite à des allégations de détournement de dizaines de milliards de FCFA par ces membres, qui avaient été publiquement accusés par la Chambre des Comptes de la Cour Suprême.

Dans le cadre de cette affaire portée devant le Tribunal Criminel Spécial (TCS), tous les membres du gouvernement impliqués dans la gestion de la pandémie de COVID-19 ont déjà été auditionnés. Il ne reste plus que les membres de la Task Force de la présidence de la République, notamment le Secrétaire Général de la Présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh, dont les ministres ont affirmé avoir reçu des instructions pour la passation des marchés. Il convient de noter que la justice avait émis l'année dernière un mandat d'amener à l'encontre de Ferdinand Ngoh Ngoh, qui avait été stoppé par Paul Biya. C'est maintenant ce même Président qui demande la reprise des auditions.

En outre, le Président Paul Biya a autorisé l'ouverture d'une enquête sur l'affaire Glencore, qui a suscité de vives préoccupations. En juillet 2023, le Directeur Général de la Société Nationale des Hydrocarbures (SNH), Adolphe Moudiki, avait officiellement demandé à Paul Biya de déposer une plainte auprès du Ministère de la Justice, dirigé par Laurent Esso.

Dans cette affaire, les avocats de Glencore ont déclaré devant la justice américaine avoir versé 7 milliards de FCFA à des responsables de la SNH et de la SONARA pour l'exploitation des champs pétroliers, la commercialisation et les contrats d'achat de pétrole. La justice américaine prétend détenir toutes les preuves des noms et des montants versés à ces hauts fonctionnaires.

Adolphe Moudiki avait formellement demandé à Paul Biya l'autorisation de déposer une plainte auprès du Tribunal Criminel Spécial afin que des enquêtes judiciaires soient ouvertes pour entendre les personnes impliquées dans cette affaire. Quatre mois plus tard, Paul Biya a apposé la mention "Oui" sur le document.

Il est intéressant de noter que ces deux affaires sont liées à une personne centrale, Ferdinand Ngoh Ngoh, le Secrétaire Général de la Présidence de la République. Cependant, d'autres individus sont également impliqués dans l'affaire Glencore, notamment le Conseiller Technique N°1 Bernard Bayiha (décédé), le Conseiller Technique 2 de la SNH Jean Jacques Koum, le Directeur du Gaz Simon Paley, ainsi qu'Agnes Dolange Ondigui, qui siège au conseil de l'ITIE (Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives). Ces développements suscitent l'attention du public et soulignent l'importance de la transparence et de la reddition de comptes dans les affaires publiques.