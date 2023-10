BÉNIN :: Le groupe Nobila, première entreprise de cœur au Bénin :: BENIN

Le groupe Nobila, très présent en Afrique de l'Ouest et bien enraciné à Cotonou au Bénin, est une entreprise au cœur noble. Il est en plein succès non seulement dans les investissements de premier ordre comme l’assurance, le pétrole et l’hôtellerie, mais aussi dans l’action humanitaire, dans la mesure où le groupe apporte comme aux enfants du centre Eya, un soutient incalculable. Ce gigantesque groupe, dirigé par son PDG SALIF OUEDRAEGO, a fait le pari d'offrir à la sous-région des entreprises d'envergure et de toute beauté. Des noms comme Nobila Hôtel, Nobila assurance, Nobila Investment International pour ne citer que celles-là sont les emblèmes de la capitale Béninoise. Mais le clou de tous les investissements reste son action humanitaire. Par exemple, le mois dernier, le groupe n’a pas hésité à recevoir les enfants du centre EYA pour venir dîner dans ses restaurants.



Il est essentiel de noter que c’est tous les mercredis que le groupe NOBILA offre 100 plats de nourriture aux enfants du centre Eya. Mais la dernière rencontre était particulière ; les enfants ont été directement reçus dans les locaux de ce prestigieux hôtel avec le privilège qu'ils ont eu de le visiter dans tous ses compartiments ; (restaurant, salle de conférence, chambres, salle de jeu, terrasse, etc.). Accompagnés des encadreurs, les enfants ont admiré avec beaucoup de curiosité cet espace convivial fait pour les personnes VIP venant du Benin et du monde entier. Tout s'est déroulé dans une solennité telle que c’est la directrice générale de l’hôtel qui a elle-même servi ces adolescents. Geste profondément humain et solidaire. Une merveille de l'hôtel Nobila.



L'objectif du personnel de l'hôtel était qu’ils se sentent dans une famille animée par une solidarité agissante. L’événement était tout simplement sublime. Ouvrir la porte à des enfants vivant dans la précarité, c'est, dans la même mesure, ouvrir son cœur. En leur faisant visiter toutes les composantes de l’hôtel, le personnel présente non seulement son devoir de solidarité et sa simplicité, mais surtout son symbole d’insertion sociale. Il faut donner la chance à tous les enfants afin qu’ils se sentent dignement insérés dans la société qui est la leur. Les enfants ont à se sentir entourés, afin qu’ils puissent réaliser un jour leurs rêves. Tout en saluant l’intelligence de ces enfants, la directrice générale leur a rappelé qu’ils sont des citoyens de demain et que l’avenir du Benin repose sur eux. Elle précise que le groupe sera continuellement à leur côté.



Quant au PDG du groupe, SALIF OUEDRAEGO, homme remarquable et égal à lui-même, il promet d'étendre son action humanitaire. Aussi travaille-t-il actuellement pour d’autres perspectives bénéfiques pour le développement économique et social de la sous-région. C'est dire que beaucoup d’investissement sont à l’horizon. Ce bienfaiteur actuellement particulièrement décontracté, dégage une force et un dynamisme unique dans la création des entreprises. C’est le lieu de le saluer son immense culture entrepreneuriale et dans cet exaltant rôle qu'il assume de façon performante au profit des travailleurs. C'est également depuis des nombreuses années que ce monsieur est au chevet des plus démunis.