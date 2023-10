CAMEROUN :: Digital Week Cameroon: L'Opérateur Orange a participé en beauté à l'édition 2023

Le secteur des télécommunications est en bonne croissance au Cameroun et Orange Cameroun participe à développer des solutions digitales pour améliorer les conditions de vie des populations. L'on se souvient des envois et retrait d'argent, orange money, une solution numérique qui permet de créer des emplois, évite aux clients de parcourir des longues distances pour retirer ou envoyer de l'argent. L'entreprise a présenté lors de cette édition le 16 octobre 2023 un exposé sur "l'Éducation et la formation des femmes à l'usage de la protection des TIC dans le cyberespace, éducation aux médias ».

Après la cérémonie d'ouverture présidée par le Premier Ministre Joseph DION NGUTE, les stands d'exposition ont été visités et cela a permis au Président Directeur Général de montrer au Premier Ministre et les autres membres du gouvernement les solutions digitales développées pour faire du Cameroun une destination numérique, c'était également l'occasion d'échanger et de découvrir les offres innovantes de la marque, ainsi que les solutions digitales développées par les start-ups accompagnées par Orange à travers les différents programmes gratuits d'Orange Digital Center.

Pour la réussite de cette édition, Orange s'est impliqué auprès des autorités compétentes en qualité de Sponsor Platinium. Après la cérémonie d'ouverture officielle, les autorités administratives et les dirigeants d'Orange Cameroun ont visité le stand Orange. Ce fut l'occasion d'échanger et de découvrir les offres innovantes de la marque, ainsi que les solutions digitales développées par les startups accompagnées par Orange à travers les différents programmes gratuits d'Orange Digital Center.

A l'occasion de cette édition qui s'est déroulée du 16 au 20 octobre 2023 au Hilton de Yaoundé, le Président Directeur Général d'Orange Cameroun, Monsieur Patrick Benon, a échangé avec le public autour du thème "Le rôle des opérateurs dans le parcours de transformation numérique du Cameroun", le public a posé directement des questions au PDG et leurs attentes ont été prises en compte.

Orange Cameroun est engagée en faveur de l'égalité femmes-hommes au travail et dans la société. Le concours lancé chaque année par Orange dénommé POESAM donne l'opportunité aux startups de gagner des financements. C'est le cas par exemple de la startup E-santé qui développe des solutions numérique sur la médecine à domicile, la télémédecine, la médecine de famille, l’éducation sanitaire et la prise en charge à domicile des maladies chroniques représenté par Enobo Antoine, cette jeune entreprise a gagné le concours POESAM et a bénéficié d'un financement. Également cette startup et les trois autres qui ont participé à la semaine Camerounaise du digital remercient Orange Cameroun pour cette opportunité qui leur donne d'être plus visible.